結業潮｜U購12月至少4間退場 深水埗福榮街店結業 (不斷更新)

飲食業及零售界均爆結業潮。香港第三大連鎖超市、U購Select近月接連結束多間分店，由疫情期間擁有超過100間，縮至近日約20多間，12月再有至少4間分店結業或預告執笠。U購深水埗福榮街分店已於12月17日執笠，由於同區麗閣邨分店已在10月30日執笠，令深水埗區內兩間U購均告「拜拜」。

【11月20日更新】U購11月仍續有分店執笠，位於鰂魚涌英皇道的君豪峰分店已於11月20日結業，店方貼出告示，顧客可前往柴灣翠灣邨及康翠臺兩間分店，亦是港島東餘下最後兩間。

【10月21日更新】社交平台有網民拍照，元朗朗善邨U購分店已張貼告示稱將於11月中結業。

【10月18日更新】社交平台有網民表示，慈雲山慈正邨U購分店已張貼告示稱將於11月3日結業。

【10月16日更新】社交平台有網民表示，深水埗麗閣邨U購分店已張貼告示於10月30日結業，另西貢萬年街分店會於今日(16日) 結業，店內貨架已近清空，令10月已結業或已宣布結業的U購分店已至少有8間。

【10月12日更新】疫後香港經濟不似預期，加上北上消費衝擊，飲食業及零售界均爆結業潮。繼華潤集團旗下華潤堂宣布香港全線分店將於11月8日結業，同系的香港第三大連鎖超市、U購Select近期削減分店，有傳媒報道引消息指10月最終結業分店或達超過10間。