給十九歲的我｜公開訪問李慧詩「關鍵中間人」身份　監製黃慧：攝影隊獲許可有表明身份 (附公開信全文)

《給十九歲的我》監製黃慧在公開信指，攝影錄於2016年到日本伊豆拍攝行程，是由校方事前直接向日本主辦當局申請而獲得許可入場攝錄，到埗後獲得大會發出Press Pass和特許背心，以進入Press Area和Infield拍攝。 指前名譽秘書長陳仲雨邀請李慧詩訪問 至於導演張婉婷所講是經「名譽董事」採訪李慧詩，黃慧在信中道出是香港單車聯會(現改名為香港單車總會)前名譽秘書長陳仲雨先生，指是陳仲雨先生邀請李慧詩接受訪問，更指當時攝影隊向陳先生清楚指出是「英華女校紀錄片的攝製隊」，強調李小姐訪問，是在陳先生安排下，在她比賽完畢後進行。

公開信完整內容如下︰ 致香港體育記者協會： 《給19 歲的我〉攝影隊，於2016 年到日本伊豆拍攝片中主角之一馬燕茹參加青年單車錦標賽的過程，經由校方事前直接向日本主辦當局申請並獲得許可人場攝錄，到埗後更獲大會發出 Press Pass 和特許背心以能進人 Press Area 和 Infield 拍攝。 據攝影隊透露，當日採訪李慧詩小姐，是透過當時香港隊領隊，香港單車聯會（現改名為香港單車總會）前名譽秘書長陳仲雨先生，邀請李小姐接受訪問。當時攝影隊向陳先生清楚指出，我們是英華女校紀錄片的攝製隊，當日是要拍攝青年隊員馬燕茹的比賽片段，亦希望採訪李慧詩小姐，讓她談談自己參加青少年錦標寶的經驗，特別是在學業及運動之間如何取得平衡，藉此鼓勵及啟發馬燕茹等。李小姐的訪問，是在陳先生的安排下，在她比賽完畢後進行。 希望此信可以釋除貴會的疑慮 黃慧 《給19歲的我》監製黃慧上