給十九歲的我｜向阿聆感困擾致歉 張婉婷：如不獲同意電影不再上映

由本港著名導演張婉婷執導、歷時10年製作的紀錄片《給十九歲的我》，近日掀起紀錄片倫理爭議，片中兩位學生主角阿聆及阿佘，控訴校方與導演漠視學生感受並堅持公映，因而受情緒困擾，最終該片上畫僅4日，便宣布今日(6日)起暫停公映。張婉婷今早（6日）接受電台節目訪問時表示，向不願公映的主角阿聆道歉，承認在溝通上做得不足。

張婉婷表示事先知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映，不希望公開播放，但在過去一段時間優先場期間，觀眾對電影及一眾角色反應正面，因此認為公映不會有負面影響。張婉婷考慮參演學生2011年曾簽署可以公映的同意書，之後的放映活動阿聆的家人亦有到場，因此當時認為她已解開心結，在她無簽署第二份同意書下仍然放映。張婉婷表示，會再嘗試與阿聆溝通，如果她仍不願意，電影就不會再上映。她又向不知會在片中出鏡的港隊單車選手李慧詩致歉，解釋當時向她訪問，是有得到單車總會人士同意。

「阿聆妳開心返啲啦，我哋依家唔做㗎喇」

被問到《給十九歲的我》的公映計劃去向如何，張婉婷表示要再跟發行商研究，同時指自己以「洪荒之力」為《給十九歲的我》剪輯了三年之久；被問到如果阿聆仍然不願意公映，而《給十九歲的我》不會再剪輯新版本，是否意味著無法再公映，張婉婷表示同意。被問到有甚麼說話想跟阿聆表達，張表示「我想表達嘅係，我對於佢受到的困擾，我非常之唔好意思，我對佢唔住。我希望10年之間相識咗嘅情，希望佢仲記得，但我對於佢的困擾，真係唔好意思；阿聆妳開心返啲啦，我哋依家唔做㗎喇，妳知唔知道呀？」