經民聯兩會提案 林建岳倡深化大灣區影視合作 放寬影視工作者北上發展門檻

全國兩會將分別於3月4日和5日在北京開幕，經民聯今日(20日)簡介今年將提交予「兩會」逾二十份建議和提案，稱聚焦推動香港融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」等重要議題；並有涵蓋創科、電商、金融、航運、物流、專業服務等眾多範疇的改革倡議。
經民聯今年提出《粵港澳合作打造大灣區航天教育基地》全國政協聯名提案，並獲得多名全國政協常委支持。提案建議中央支持粵港澳三地政府共同推動打造「橫琴航天教育基地」；同時啟動「橫琴港澳青年創新創業實踐計劃」 將外國教育與創業實踐結合，以加強對港澳學生航天、科技和愛國教育。
林建岳：深化大灣區影視合作
剛獲政府再度委任為旅發局主席的全國政協常委林建岳亦倡議「深化大灣區影視合作」，打造香港成為國際影視之都；並建議中央支持大灣區各市共同合作，將「香港國際電影節」打造成為世界第四大國際電影節，為優秀國產電影走向國際建立大平台。
林建岳亦希望中央推出更多支持政策，包括進一步放寬香港影視工作者北上發展門檻、深化大灣區影視業合作，給予香港電影業界國民待遇，享受國產片的政策待遇，並簡化及加快這類影片的審批工作。
林建岳又談到電商業務，建議中央將香港定位為國家跨境電商產業「外循環」支點，給予政策上的支持，推動更多內地企業使用香港的「外循環」平台；續指，河套深港科技創新合作區「一區兩園」可作為基礎，以創新、專屬、專項方式研究試行各項通關措施，提升物流通關效率，實現跨境物流港澳地區一日送達。
梁美芬倡設科研發名單 免港澳成科研孤島
至於，全國人大代表梁美芬建議成立採「雙總部」架構的大灣區知識產權評估中心，由香港總部負責國際評估，深圳總部負責銜接內地法律；另建議制定統一的評估白皮書，統一專利、商標、商業秘密等估值方法論，提供跨境技術合規「一站式服務」； 並倡成立「大灣區科研白名單」機制，令名單上科研物資可加快通關。為避免港澳科研孤島化，她建議推動「港標內認」知識產權評估，爭取內地承認香港商標。