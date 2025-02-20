經民聯兩會提案 林建岳倡深化大灣區影視合作 放寬影視工作者北上發展門檻

全國兩會將分別於3月4日和5日在北京開幕，經民聯今日(20日)簡介今年將提交予「兩會」逾二十份建議和提案，稱聚焦推動香港融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設、共建「一帶一路」等重要議題；並有涵蓋創科、電商、金融、航運、物流、專業服務等眾多範疇的改革倡議。

經民聯今年提出《粵港澳合作打造大灣區航天教育基地》全國政協聯名提案，並獲得多名全國政協常委支持。提案建議中央支持粵港澳三地政府共同推動打造「橫琴航天教育基地」；同時啟動「橫琴港澳青年創新創業實踐計劃」 將外國教育與創業實踐結合，以加強對港澳學生航天、科技和愛國教育。