經民聯提置業安居6大建議　促全面撤辣「冇事要攞走退燒藥否則有害」

經民聯提出6大建議，希望令樓市重返健康發展的軌道，包括促請政府全面撤銷樓市「辣招」，指在任何時候都可以施行德政，毋須待財政預算案。經民聯副主席梁美芬形容「辣招」是退燒藥，有事時要用藥，但無事就需停藥，否則對人體有害。
經民聯立法會議員會見傳媒，主席盧偉國提到，樓市面對內外眾多不利因素夾擊，樓市一蹶不振，但政府仍繼續施行「辣招」，更令樓市動彈不能，對香港經濟其他領域造成負面連鎖反應，也削弱市民和海外投資者的信心，令經濟風險陷入惡性循環。來自樓宇和土地的主要收入減少，更令政府收入和財政儲備響起警號。香港當前工作的重中之重，就是「拼經濟、惠民生」，其中的一個關鍵就是盡快全面「撤辣」，令樓市早日復常。
經民聯6大建議
- 立即撤銷所有樓市 「辣招」，以促進二手物業流轉和增加租盤，為有意置業的市民提供更多選擇，令物業市場健康發展，重建置業階梯。
- 減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才。
- 進一步提高工商舖的按揭成數，讓有需要購置物業作營商用途的企業可以降低成本，方便企業出售物業套現，釋放企業銀根。
- 適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人士在樓價比較低的時候置業安居。
- 實行「雙軌制」以解決香港房屋問題：一是政府提供足夠的資助房屋，讓無力在私人市場買樓的人士能夠入住；二是讓有能力的人士在私人市場置業安居，也以買樓的方式向政府繳納較多稅項，為政府庫房、社會福利和經濟發展作出貢獻。
- 完善投資移民計劃，允許部分投資置業安居。施政報告提出重推俗稱「投資移民」的資本投資者入境計劃，在港投資股票、基金、債券、非住宅房地產等3,000萬或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港。其中，投放在非住宅房地產的金額上限為1,000萬元。建議完善投資移民計劃，允許將款項中的一半或三分之一購買房地產。
經民聯副主席林健鋒指，「辣招」已實施13年，現時環境出現翻天覆地的改變，當前樓市問題已經不是供應短缺、炒風熾熱，而是需求萎縮，市場疲弱，「辣招」已經不合時宜。林健鋒舉例指，政府推動「夜繽紛」活動反應迅速，反之應對樓市「辣招」問題則「慢吞吞」。他相信取消「辣招」後，樓市一樣會變得繽紛。