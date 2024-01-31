經民聯提置業安居6大建議　促全面撤辣「冇事要攞走退燒藥否則有害」

經民聯提出6大建議，希望令樓市重返健康發展的軌道，包括促請政府全面撤銷樓市「辣招」，指在任何時候都可以施行德政，毋須待財政預算案。經民聯副主席梁美芬形容「辣招」是退燒藥，有事時要用藥，但無事就需停藥，否則對人體有害。

經民聯立法會議員會見傳媒，主席盧偉國提到，樓市面對內外眾多不利因素夾擊，樓市一蹶不振，但政府仍繼續施行「辣招」，更令樓市動彈不能，對香港經濟其他領域造成負面連鎖反應，也削弱市民和海外投資者的信心，令經濟風險陷入惡性循環。來自樓宇和土地的主要收入減少，更令政府收入和財政儲備響起警號。香港當前工作的重中之重，就是「拼經濟、惠民生」，其中的一個關鍵就是盡快全面「撤辣」，令樓市早日復常。