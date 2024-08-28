經濟壓力 教育及管教 居住環境影響 近七成人不會或猶豫生二胎

政府近年鼓勵生育，向每名新生嬰兒發放2萬元現金獎勵、推家有初生可優先配公屋或優先買居屋等計劃。但有調查發現，七成人表示不會或未決定會否生第二胎，主因經濟壓力重、教育及管教壓力重和居住環境太細。最能提高生育意欲的政府措施，包括提供育嬰假、家長假和延長及落實全薪侍產假和產假等。調查團體指，政府應盡早擴充日間幼兒教顧服務，商界亦應普及家庭友善僱傭措施，減少女性在就業與照顧子女之間的拉扯。
香港保護兒童會5月14日至6月7日調查女性生育第二胎意願，向18至45歲、已生育一胎的婦女，共收集1,264份有效回應。結果顯示，33.9%受訪者表示不會考慮再多生一個孩子；34.9%則未決定/未想好會否多生一個孩子；只有31.2%人考慮再多生一個孩子。
調查發現婦女不會或者猶豫是否生第二胎的主因，依次經濟壓力重、教育及管教壓力重、居住環境太細、工作時間過長、難以兼顧工作和育兒，以及日間幼兒照顧服務不足。
最能提高生育意欲的政府措施，包括提供育嬰假及家長假、延長及落實全薪侍產假和產假、設立兒童醫療券、增加子女免稅額、設立奶粉津貼，以及增加日間幼兒照顧服務名額。
最能幫助在職家長育兒的家庭友善僱傭措施，則分別為彈性工作時間、容許員工居家或遙距辦公、增加有子女的員工的年假日數、給予員工及其家人醫療保障，及提供託兒服務。
部分家長須跨區託兒
香港保護兒童會總幹事周舜宜表示，本港的幼兒中心為3歲以下幼兒提供日間照顧服務，惟當中2歲以下的服務名額一直遠低於本港相應歲數的幼兒，每40名幼兒僅得1個名額，部分家長甚至須跨區託兒。以該會屬下五間嬰兒園為例，共提供329個服務名額，但輪候服務人數近1,500人。綜觀調查結果，政府應盡早擴充日間幼兒教顧服務，包括增加幼兒中心的名額和長全日的學額分配，以分擔家庭育兒壓力，增加生育意願，亦可讓婦女放心投身職場以減輕家庭經濟壓力。長遠而言，商界亦應普及家庭友善僱傭措施，減少女性在就業與照顧子女之間的拉扯，共同應對本港低生育率及勞動力萎縮的情況。