經濟壓力 教育及管教 居住環境影響 近七成人不會或猶豫生二胎

政府近年鼓勵生育，向每名新生嬰兒發放2萬元現金獎勵、推家有初生可優先配公屋或優先買居屋等計劃。但有調查發現，七成人表示不會或未決定會否生第二胎，主因經濟壓力重、教育及管教壓力重和居住環境太細。最能提高生育意欲的政府措施，包括提供育嬰假、家長假和延長及落實全薪侍產假和產假等。調查團體指，政府應盡早擴充日間幼兒教顧服務，商界亦應普及家庭友善僱傭措施，減少女性在就業與照顧子女之間的拉扯。

香港保護兒童會5月14日至6月7日調查女性生育第二胎意願，向18至45歲、已生育一胎的婦女，共收集1,264份有效回應。結果顯示，33.9%受訪者表示不會考慮再多生一個孩子；34.9%則未決定/未想好會否多生一個孩子；只有31.2%人考慮再多生一個孩子。