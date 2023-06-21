經濟復甦 旅客量升 招聘氣氛改善 47%僱主料來季增聘人手

香港復常，需要增添人手應付顧客需求及業務發展。人力資源機構就香港第三季就業展望調查發現，47%受訪僱主預計未來三個月將增加人手，來季淨就業展望指數+33%，較全球指數高出5個百分點；當中運輸及物流、通訊媒體和金融及房地產三個行業錄得就業展望指數均出現近+50%。調查機構指，香港經濟復甦，訪港旅客數量上升，帶動勞工市場，令招聘氣氛有所改善。

人力資源機構ManpowerGroup早前訪問了532名僱主，47%預算未來三個月將增加人手，縮減人手則有14%；37%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數+33%，較上一季上升3個百分點，按年上升22個百分點。就業展望淨值為正數，即表示預期有較多僱主計劃增加人手，淨值為負數，即表示預期有較多僱主擬縮減人手。

七大行業中，以運輸及物流業就業展望指數最高，達+49%，而通訊媒體業和金融及房地產業緊隨其後，分別+48%和+47%；至於工業與原料、消費品及服務、資訊科技和醫療保健及生命科學，同錄得正指數。

