綜合盈餘少預算近半 儲備降至497億 房委會︰審慎理財毋須注資

公營房屋主要依賴房委會提供，該會財政狀況備受關注。房委會財務小組委員會通過22/23年度的修訂預算及23/24年度的建議預算，並備悉2024年度至2026年度的財政預測。經修訂22至23年度綜合盈餘有約57.3億元，較原先預期少四成三，該會解釋，與投資收入、出售居屋及綠置居的收入較預期少有關；又預期下一個5年期建屋成本倍增。而財政儲備由2022年的4月約589億元，降減至2027年3月底497億元。但委員會主席陳家樂強調，房委會目前財政穩健，亦會審慎理財，暫毋須政府注資。

房委會財務小組委員會公布2022/23年度起5個年度的財政預算，當中今年度綜合盈餘修訂為57.3億元，較按年預測減43%，該會解釋，與投資收入、出售居屋及綠置居的收入較預期少有關。

資助房屋方面，22/23年度的盈餘為42.13億元，較去年的預測少20.21億元，陳家樂解釋，由於樓宇落成需時發出入伙紙及轉契，未入帳款項將於2023/24年度帳目反映，預算該年度有149.7億元盈餘。

租住房屋方面，房委會2022/23年度修訂預算盈餘為6.39億元，遠高於原核准預算的1.93億元。房委會解釋，因經常性開支減少，以及出現職位空缺，令有關開支減少，變相增加盈餘。但預計未來4個財政年度陸續有新公屋落成，不單會出現赤字，更會逐年遞增，到2026/27年度超過20億元。

