綠惜地球發表政府25年成績表 白海豚只剩37條岌岌可危

今年是香港回歸25年，綠惜地球亦發表特區政府過去25年來的成績表，給各項環境表現評分。七大評分項目中，僅「噪音」和「空氣質素」有明顯進步，「廢物管理」表現最差，而「生態保育」在之中，因發展郊野公園、大規模填海倡議，以及大型基建擴張等行動，令中華白海豚數目岌岌可危。綠惜地球指候任特首李家超提出上任百日內將訂定「關鍵績效指標」（KPI），促請新一屆政府把減廢走塑視作施政重點。

七大項目分別是「廢物管理」、「空氣質素」、「氣候能源」、「生態保育」、「噪音」、「環評」和「海水水質」。其中，廢物管理是回歸後環保政策中的最大敗筆，評分「滿江紅」；人均廢物製造量不減反增，同時多項回收率全線倒退，令堆填區壓力百上加斤。生態保育方面，被視為「回歸吉祥物」的中華白海豚近年於本港水域大幅減少，隨著西部水域發展港珠澳大橋和機場三跑等多項工程，加上水路交通愈趨繁忙，由97時回歸時約250條，急跌至2021年的37條，情況岌岌可危。

郊野公園面積略有增長

至於郊野公園面積雖略有增長，但近年發展郊野公園邊陲的聲音不絕於耳。團體提醒，明日大嶼和北部都會區等大型基建一旦推出，將為自然環境帶來不可逆轉的破壞。香港空氣質素和噪音控制有明顯改善，關鍵是強制淘汰重型柴油車、電廠逐步轉用天然氣等措施均有助潔淨空氣。不過，與汽車排放相關的二氧化氮年平均濃度仍與世界衛生組織訂立的最終指標相差甚遠，不足以保障公眾健康，促請當局盡早落實零排放公共運輸，淘汰燃油車輛。