綠置居攪珠定揀樓次序 房委會︰市民對資助房屋需求殷切

新一期綠置居昨日攪珠，按申請編號最後兩個數字訂先後次序。房委會根據攪珠結果，以電腦隨機排列各申請類別內持有相同攪珠數字的申請者次序，相關次序將於今日上載至綠置居專用網頁等。對今期申請宗數較上期少約6,000份，房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如昨表示，今期仍超額認購23倍，較以往平均逾10倍高，不認同市民對綠置居的需求減低。

新一期單位推售全新屋苑長沙灣麗玥苑2,359個單位，以市價52折售價介乎150萬至461萬元，實用面積由280至646方呎，逾70個逾600平方呎面積較大單位，提供兩個廁所。另外亦會重新推售約200個鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑，以及馬鞍山錦柏苑未售出或「撻訂」的單位。

黃碧如表示，今期綠置居共接獲約5.6萬份申請表，包括約3.5萬份由「居屋2023」保留至「綠置居2023」的綠表申請，和2.1萬份屬新申請；整體申請中，約4.6萬份屬家庭申請者類別(當中2.4萬份為家有長者優先選樓計劃)，另外約1萬份屬一人申請者。她指，自推出綠置居計劃至今，超額最多的一次是33倍，但今次申請約超額達23倍，故不認同市民對綠置居的需求減低，並提及剛完成出售的新居屋數目連同重售單位，合共9千多個單位全數售出，證明市民對資助房屋需求很殷切。