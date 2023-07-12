綠置居｜政府被批起納米樓 何永賢：少於20平方米蚊型單位將「絕版」

「綠置居2023」預計今年中接受申請，房屋局長何永賢今日（12日）在立法會接受質詢時表示，政府早於2021年起檢視潛在成為綠置居項目，並修改單位比例減少小型單位數量。她又指，「綠置居2022」的4,100個單位中，僅剩下500個小型單位，她形容少於20平方米的小型綠置居單位將「絕版」。

選委界立法會議員洪雯質詢當局會否考慮在可行情況下，將已落成並準備出售的相連小型單位打通，以增加30平方米以上單位的供應。房屋局局長何永賢回應指綠置居2022推售的3個新建項目中，實用面積20平方米以下的單位有500個，只佔總體10%，雖然早前青富苑及蝶翠苑曾經有比較細小的單位未能在2019、2021售出，但房委會已經透過特快公屋編配計劃2022，將單位全部賣予合資格公屋申請者；而計劃的選樓程序在剛剛6月中結束，98%的單位已經賣出，只有大概100個未能出售，這些單位實用面積都在20平方米以下，一般會在隨後綠置居銷售計劃再推出發售。

重申2026至27年度起不少於26平方米

何永賢又強調，政府早於2021年起檢視潛在綠置居項目，並修改單位面積比例，而房委會正檢視「綠置居2023」的單位比例。她重申，去年的《施政報告》中，政府已承諾在2026至2027年落成的資助房屋的實用面績將不少於26平方米，形容「封底」。而當局也會在設計上增加房屋比例的靈活性，何永賢舉例指，公屋單位分為A至D種類，為14至33平方米，局方將會把14平方米的A單位與33平方米的D單位相連，令到間隔可靈活變通，未來或可將兩個單位改建成兩個C單位。