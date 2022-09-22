綠置居2022今起派表 最平馬鞍山錦柏苑 首期4萬上車

新一期綠置居位於粉嶺清濤苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑共4,693個單位，以市價四一折出售，是2016年推出綠置居以來折扣最高。新折扣下，以馬鞍山錦柏苑約184方呎單位最平、約售75萬元，首期5%計「4萬有找」可上車。今日(22日)起派表，下周四(29日)至下月12日接受合資格人士申請。
3個居苑單位面積由184至489方呎，房委會指，按現行定價機制，綠置居單位的折扣率較上一次居屋銷售計劃高10%，按居屋2022的最終折扣率49%計算，綠置居新單位的售價為市值扣減59%，調整後，單位平均呎價介乎4,490至5,410元，售價由75萬至271萬元。
部分單位有露台有梗房
按房委會提供室內間隔模型，錦柏苑A座一個約470方呎大單位設有一個梗房，而高宏苑A座222方呎單位則包括一個約26方呎露台，部分單位繼續出現「開門見廁」設計。
綠置居供現有公屋租戶及合資格「綠表」人士申請。申請表、售樓資料簡介等今起在房委會綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、各屋邨辦事處等地派發，亦可從房委會網頁(www.housingauthority.gov.hk/gsh/2022)下載。不論網上或紙本申請，截止申請時間俱為10月12日晚上7時。房委會預計今期計劃第四季攪珠，明年首季起揀樓。綠置居售樓處將於今起至下月12日展示今期綠置居發展項目標準單位的室內間隔模型與虛擬短片等，資料同時上載網頁。