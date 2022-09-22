綠置居2022今起派表 最平馬鞍山錦柏苑 首期4萬上車

新一期綠置居位於粉嶺清濤苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑共4,693個單位，以市價四一折出售，是2016年推出綠置居以來折扣最高。新折扣下，以馬鞍山錦柏苑約184方呎單位最平、約售75萬元，首期5%計「4萬有找」可上車。今日(22日)起派表，下周四(29日)至下月12日接受合資格人士申請。

3個居苑單位面積由184至489方呎，房委會指，按現行定價機制，綠置居單位的折扣率較上一次居屋銷售計劃高10%，按居屋2022的最終折扣率49%計算，綠置居新單位的售價為市值扣減59%，調整後，單位平均呎價介乎4,490至5,410元，售價由75萬至271萬元。