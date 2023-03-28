綠置居2022｜房委會新一期綠置居今起揀樓　油塘高宏苑最搶手

新一期綠置居今日(28日)開始揀樓，大批市民於早上9時已到達位於觀塘的房屋委員會綠置居銷售小組。其中油塘高宏苑最受歡迎，大部分高層大單位更於首輪開售後已被認購。惟位於高宏苑A座43樓20室的「樓王」於開售後，卻遲遲未有賣出，有準買家坦言，因「樓王」位置靠近垃圾房，故較心儀B座，面海的大單位。至於同步開售的馬鞍山錦柏苑和粉嶺清濤苑，售賣情況則未如理想。

油塘高宏苑單位最搶手

今早約9時，揀樓中心已見有數十人名準買家抵達現場。大部分揀樓人士，均集中在高宏苑的揀樓顯示屏前，留意熱門屋苑高宏苑的銷售動向。有被抽中首輪揀樓的準買家表示，成功抽中首個號碼可以揀樓心情興奮，認為今次非常幸運。而她揀選了高宏苑B座高層大單位，並指高層單位有海景，風水及景觀好，會一家四口居住。不過，她坦言，現時綠置居大單位呎數仍偏小，希望當局可推售更大面積的單位。