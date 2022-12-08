綠置居2022｜攪珠結果出爐　市價41折推售高宏苑、清濤苑、錦柏苑共4693伙 (持續更新)

房委會綠置居2022於今早（8日）10時半開始攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。攪珠結果頭10個號碼是：48、21、96、75、74、10、83、72、18、32。

41折推售3屋苑共4693伙

今次綠置居2022由油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑，以及粉嶺清濤苑3個新屋苑組成，合共涉及4,693伙，單位售價介乎75萬元至271萬元，即以市價約41折出售。