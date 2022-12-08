綠置居2022｜攪珠結果出爐　市價41折推售高宏苑、清濤苑、錦柏苑共4693伙 (持續更新)

房委會綠置居2022於今早（8日）10時半開始攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。攪珠結果頭10個號碼是：48、21、96、75、74、10、83、72、18、32。
41折推售3屋苑共4693伙
今次綠置居2022由油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑，以及粉嶺清濤苑3個新屋苑組成，合共涉及4,693伙，單位售價介乎75萬元至271萬元，即以市價約41折出售。
油塘高宏苑預計反應最熱烈
翻查資料，油塘高宏苑位於市區，預計反應最熱烈。共有2,021個單位，設開放式、一房及兩房單位，面積介乎約185平方呎至約489平方呎，建議售價為88萬至286萬元，平均呎價5,710元。屋苑鄰近油塘港鐵站，日後將會有天橋連接屋苑及大本型，再由大本型走到地鐵站只需5分鐘路程，全程都有瓦遮頭。
清濤苑於上水及粉嶺中間
清濤苑位於清曉路，鄰近清河邨，位於上水及粉嶺港鐵站中間，兩個站都距離較遠。大約需時15分鐘。40層單幢樓提供776個單位，面積介乎約277平方呎至約447平方呎，建議售價介乎117萬至229萬元。平均呎價最低，只須4,690元，預計關鍵日期為2024年10月31日。
錦柏苑離港鐵恆安站約15分鐘路程
錦柏苑位於恆泰路，鄰近欣安邨，距離港鐵恆安站約15分鐘路程。3座提供1,896個單位，面積介乎約184平方呎至約473平方呎，平均呎價為5,260元，建議售價介乎79萬至273萬元，預計關鍵日期為2026年2月28日。