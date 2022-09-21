綠置居2022｜本月29日起接受申請　最低4萬元首期可上車

房委會公布新一期綠置居計劃詳情，綠置居2022申請期為9月29日至10月12日。房署本周派表及開放申請網站，而綠置居2022的申請費用為250元。

綠置居2022｜只需4萬首期有望「上車」

新一期綠置居涉及4,693個單位，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，並以市價41折推售，售價79萬至286萬元。當中以錦柏苑「入場費」最低，如綠表準買家付5%首期，只需付約4萬元首期便有望「上車」。

綠置居2022｜清濤苑、高宏苑、錦柏苑共提供4693個單位

粉嶺清濤苑：776個單位，實用面積介乎約277平方呎至約447平方呎

油塘高宏苑：2,021個單位，實用面積介乎約185平方呎至約489平方呎

馬鞍山錦柏苑：1,896個單位，實用面積介乎約184平方呎至約473平方呎

綠置居2022｜今年第四季攪珠 明年第一季揀樓

不論網上或紙本申請，截止接受申請表時間俱為10月12日下午7時。在指定申請日期以外遞交的申請將不獲受理。房委會或房協轄下公屋或出租屋邨住戶如果以紙本提出申請，其申請表須交回所屬的屋邨辦事處。其他申請者亦可選擇郵寄或親身遞交紙本申請至綠置居售樓處，至於位於樂富房委會客戶服務中心的居屋售樓處則不會接收「綠置居2022」的申請表。房委會預計綠置居2022於今年第四季進行攪珠，並於2023年第一季開始按申請類別的優先次序邀請合資格申請者選樓。