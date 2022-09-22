綠置居2022｜綠置居今日派表　3屋苑預計油塘高宏苑最受歡迎

新一期綠置居今日開始派表，有市民今日早上到觀塘銷售處取表，有市民表示心儀油塘高宏苑，因交通較方便亦較接近市區，希望能購入中大型單位。對於部分單位面積少於200平方呎，有市民直言不會選擇，認為不夠實用。又有市民認為今次以市價四一折定價屬超值，相信可助年輕人「上車」。

新一輪綠置居下周四起接受申請，10月12日截止。今期涉及3個屋苑共4,693伙，包括油塘高宏苑2,021個單位、粉嶺清濤苑776個單位及馬鞍山錦柏苑1,896個單位，今期以市價四一折出售，售價介乎75萬至271萬元。

預計油塘高宏苑反應最熱烈

油塘高宏苑位於市區，預計反應最熱烈。共有2,021個單位，設開放式、一房及兩房單位，面積介乎約185平方呎至約489平方呎，建議售價為88萬至286萬元，平均呎價5,710元。屋苑鄰近油塘港鐵站，日後將會有天橋連接屋苑及大本型，再由大本型走到地鐵站只需5分鐘路程，全程都有瓦遮頭。

清濤苑於上水及粉嶺中間

清濤苑位於清曉路，鄰近清河邨，位於上水及粉嶺港鐵站中間，兩個站都距離較遠。大約需時15分鐘。40層單幢樓提供776個單位，面積介乎約277平方呎至約447平方呎，建議售價介乎117萬至229萬元。平均呎價最低，只須4,690元，預計關鍵日期為2024年10月31日。

錦柏苑距離港鐵恆安站約 15 分鐘路程

錦柏苑位於恆泰路，鄰近欣安邨，距離港鐵恆安站約15分鐘路程。3座提供1,896個單位，面積介乎約184平方呎至約473平方呎，平均呎價為5,260元，建議售價介乎79萬至273萬元，預計關鍵日期為2026年2月28日。

房委會表示，有意購單位的合資格綠表人士，可於本月29日至下月12日期間遞交申請表，申請費用為250元。若綠表買家付百分之五首期計算，不足4萬元即可「上車」榮升業主。當局預料第四季攪珠，年底至明年初揀樓。