綠置居2023市價五二折推售　「家有初生」優先配屋計劃4月1日生效

房委會資助房屋小組委員會今日下午開會，通過新一期綠置居的平均售價及銷售安排，以及家有初生「優先配屋」及「優先選樓」計劃。小組主席黃碧如在會後表示，房委會將於今年第一季，以市價五二折推售2,537個綠置居單位，當中新建的長沙灣麗玥苑有2,359個，單位面積最細280平方呎，最大達到646平方呎，售價介乎154萬至461萬元，預計第二季攪珠，第三至第四季揀樓。

今次新推出的綠置居項目，黃碧如指今次新增最大型單位，但並無最細的A型單位。她說，根據過往經驗，面積較大及位置較好的單位最受歡迎，不擔心今次綠置居的銷情。被問到新一期將重推3個綠置居屋苑，合共約170多個未售出的細單位，而且售價會較初售高約一成，黃碧如指除了家庭需要大單位，單身人士亦有住屋需求；加上在這批單位在折扣後，有適當還款年期及按揭安排，仍會有一定吸引力。