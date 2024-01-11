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2024-01-11 18:26:15

綠置居2023市價五二折推售　家有初生「優先配屋」計劃4月1日生效

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宏照道 彩虹邨居民可優先選購宏照道綠置居單位

房委會資助房屋小組委員會今日下午開會，通過新一期綠置居的平均售價及銷售安排，以及家有初生「優先配屋」及「優先選樓」計劃。小組主席黃碧如在會後表示，房委會將於今年第一季，以市價五二折推售2,537個綠置居單位，當中新建的長沙灣麗玥苑有2,359個，單位面積最細280平方呎，最大達到646平方呎，售價介乎154萬至461萬元，預計第二季攪珠，第三至第四季揀樓。

今次新推出的綠置居項目，黃碧如指今次新增最大型單位，但並無最細的A型單位。她說，根據過往經驗，面積較大及位置較好的單位最受歡迎，不擔心今次綠置居的銷情。被問到新一期將重推3個綠置居屋苑，合共約170多個未售出的細單位，而且售價會較初售高約一成，黃碧如指除了家庭需要大單位，單身人士亦有住屋需求；加上在這批單位在折扣後，有適當還款年期及按揭安排，仍會有一定吸引力。

家有初生「優先配屋」計劃4月1日起生效

另外，房委會通過家有初生「優先配屋」計劃，申請家庭若有嬰兒於去年10月25日或以後出生，輪候時間可獲縮減一年，4月1日起生效。黃碧如指，如果正在輪候的家庭申請者，家中又有新生嬰兒，應該主動通報給房委會。至於家有初生「優先選樓」計劃，會在「居屋2024」實施，申請者可優先參與攪珠及選樓。

施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）
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