綠置居2023｜啟鑽苑撻訂潮持續　最新增至169伙今年91宗

房委會的「綠置居2023」今日(19日)開始揀樓。除了新建的長沙灣麗玥苑，約307個過往期數的重售單位亦一同推出，這些單位來自三個屋苑，其中以鑽石山啟鑽苑佔最多，達167伙。然而，根據媒體查閱的成交紀錄，啟鑽苑的撻訂潮持續，自2021年開售以來，截至上周四(12日)共錄得169伙撻訂，佔單位總數的8%，較2月份再增加44宗，其中91宗是在今年內發生，佔撻訂總數的約54%。

推出時反應熱烈 兩個月全數沽清 啟鑽苑位於港鐵鑽石山站旁，屬於觀塘線與屯馬線的交匯處，被認為是地點優越的綠置居單位。推出時反應熱烈，自2021年10月29日開售以來，不到兩個月內便全部2,112個單位火速售罄。當年啟鑽苑以市價五折出售，最貴的「樓王」第四座36樓1室單位，實用面積479平方呎，售385萬元，首日已經賣出；而售價僅117.9萬的最平單位第四座2樓06室，亦在最後次日售出。