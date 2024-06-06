綠置居2023｜新一期攪珠結果出爐　即睇首10個號碼有冇你份 (更新)

綠置居2023｜新一期攪珠結果出爐 即睇首10個號碼有冇你份。(直播截圖)

房委會「出售綠表置居計劃(綠置居)單位2023」的攪珠儀式於今早(6日)10時30分進行，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，攪珠儀式將由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。房委會一共收到5.6萬份申請，當中2.1萬份屬新申請，預計今年第三至第四季開始揀樓。

由11個號碼起其餘依次為：75、83、22、29、68、73、18、85、79、50、39、34、31、72、03、21、47、01、06、05、37、15、89、59、42、40、49、96、00、80、97、19、35、54、23、36、93、30、16、74、26、55、27、12、09、44、04、82、07、38、13、14、10、78、08、41、88、64、65、11、70、69、77、58、91、92、48、66、90、43、02、99、28、17、46、25、94、20、86、45、33、95、62、98、24、61、52、56、53、67

綠置居2023｜料最快第三季開始揀樓

今期綠置居2023推出2,359個位於長沙灣麗玥苑住宅單位，實用面積介乎280至646平方呎，折減48%後售價介乎154萬至461萬元；同時，今期綠置居亦出售前兩期未售出或因買賣協議撤銷而收回的綠置居單位，包括鑽石山啟鑽苑100伙、馬鞍山錦柏苑108伙及油塘高宏苑7伙。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今期綠置居共接獲約5.6萬份申請，當中約1萬份屬一人申請者，其餘4.6萬份是家庭申請者，包括2.4萬個「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者，預計今年第三至第四季開始揀樓。