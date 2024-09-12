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2024-09-12 16:35:00

綠置居2023｜9.19起揀樓　房委會：超額認購23倍反映單位受歡迎

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房委會表示，綠置居2023將於下周四開始揀樓。(資料圖片)

房委會表示，綠置居2023將於下周四開始揀樓。(資料圖片)

房委會今(12日)指，「出售綠表置居計劃(綠置居)單位2023」即將於下周四(19日)開始揀樓。在申請期內，房委會共收到約5.6萬份「綠置居2023」申請表，包括居屋2023保留至「綠置居2023」的申請及新申請。房委會發言人說，今期「綠置居」超額倍數約23倍，反映今期推售的綠置居單位相當受歡迎。

新推售的綠置居發展項目長沙灣麗玥苑的模型。(政府新聞處圖) 麗玥苑A座2樓至40樓16號單位的模型。(政府新聞處圖) 麗玥苑C座3樓至40樓1號單位的模型。(政府新聞處圖)

綠置居2023｜今期不提供細面積甲類單位

房委會指，考慮到以往銷售計劃所顯示買家的偏好，今期將不會提供面積較小的甲類單位。今期「綠置居2023」推售的單位包括：

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  • 新推售的綠置居發展項目長沙灣麗玥苑共提供2,359個單位，實用面積介乎約280平方呎至約646平方呎
  • 約300個在「綠置居2020/21」推售的鑽石山啟鑽苑及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位
  • 新一批約350個租者置其屋計劃回收單位

綠置居2023｜即日網頁上載售樓說明書和價單

房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購「綠置居2023」推售的單位。同時，房委會由即日(12日)起提供詳細資料的售樓說明書和價單，在觀塘綠置居售樓處供公眾索取，以及上載至房委會/房屋署的指定網站供公眾瀏覽。

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