綠色出行｜九巴購52雙層電巴士八成比亞迪 料續航逾300公里勝單層型號

九巴日前宣布有新一代電動巴士投入服務，惟主要是單層型號，在港更廣泛應用的雙層巴士料明年才付運抵港。九巴從內地比亞迪及英國亞歷山大丹尼士兩間巴士製造商購入合共52輛雙層電動巴士，今公布其中比亞迪電動雙層巴將佔42部，並一併公布其設計圖，其載客量料較亞歷山大丹尼士少5人的115人，馬力也相對稍遜，但資料透露它續航力較優勝，且有比亞迪自行研發刀片電池，將較傳統電池節省空間，提升安全性和效能，亦有輪邊驅動系統，把摩打安裝於車輪內驅動巴士，節省維修成本及騰出車廂空間。

雙層巴續航勝單層惟充電時間多近1小時

52部雙層電動巴士中，九巴似向比亞迪投下更大信心，逾八成(42部)由比亞迪供應。該型號仍待定，但有設計圖釋出，跟現役雙層巴士外觀差不多，車長12米，預計可載115人，馬力約為402匹，特點除刀片電池及輪邊驅動系統，其他包括電池管理系統、水冷系統、回饋制動及車頂太限能板與亞歷山大丹尼士電動雙層巴士一樣。亞歷山大丹尼士巴士雖未有設計圖，但也有資料公布，包括預計可載120人，馬力約為更大的456匹，不過，續航力約為300公里，稍遜於比亞迪的320公里。兩者充電時間皆約需2.5小時。其他安全設備及車內設施大致相同。

已經投入服務的16部比亞迪單層電動巴馬力一樣約為402匹，續航力約200公里，即料雙層電動巴更優勝，不過其充電時間更快，只需1小時40分鐘。