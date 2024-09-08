綠色力量東涌河河口首次發現亞洲秘蜻 促當局避涉濕地土地改劃

本港有新品種發現！綠色力量今日(8日)表示，在上月底的一次恒常蜻蜓調查中，於大嶼山東涌灣南部，近東涌河河口的一片濕，發現亞洲秘蜻，是有關蜻蜓物種於香港的首個記錄。綠色力量表示，是次錄得亞洲秘蜻的位置，剛好是東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅（丙類）範圍內的邊陲位置，他憂慮蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促請當局必須加大力度保育區內的自然生境，尤其要避免涉及濕地生境的土地改劃。

綠色力量自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，已累積錄得61種蜻蜓。今次首次記錄的亞洲秘蜻是蜻科(Family Libellulidae)秘蜻屬(Genus Lathrecista)的唯一一個物種，廣泛分布於熱帶亞洲和澳洲北部，雲南、海南、台灣亦曾有記錄，普遍棲息於海拔500米以下的低地，生境包括與池塘和溪流相關的沼澤地，而是次於東涌河河盆發現其蹤影，該處正是牠們的典型棲息地。