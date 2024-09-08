綠色力量東涌河河口首次發現亞洲秘蜻 促當局避涉濕地土地改劃

本港有新品種發現！綠色力量今日(8日)表示，在上月底的一次恒常蜻蜓調查中，於大嶼山東涌灣南部，近東涌河河口的一片濕，發現亞洲秘蜻，是有關蜻蜓物種於香港的首個記錄。綠色力量表示，是次錄得亞洲秘蜻的位置，剛好是東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅（丙類）範圍內的邊陲位置，他憂慮蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促請當局必須加大力度保育區內的自然生境，尤其要避免涉及濕地生境的土地改劃。
綠色力量自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，已累積錄得61種蜻蜓。今次首次記錄的亞洲秘蜻是蜻科(Family Libellulidae)秘蜻屬(Genus Lathrecista)的唯一一個物種，廣泛分布於熱帶亞洲和澳洲北部，雲南、海南、台灣亦曾有記錄，普遍棲息於海拔500米以下的低地，生境包括與池塘和溪流相關的沼澤地，而是次於東涌河河盆發現其蹤影，該處正是牠們的典型棲息地。
出現頻率有待觀察
綠色力量高級保育經理呂德恒指，是次錄得的個體胸部有明顯的灰白色粉霜覆蓋，顯示是較成熟的雄性個體，雄性亞洲秘蜻臉部乳白色，額褐色斑，胸部褐色，腹部鮮紅色而末端黑色；續指亞洲秘蜻主要活躍於近赤道的熱帶地區，以往於較偏北的海南和台灣南部亦有零星記錄，香港位處兩地之間，現時同樣錄得該物種，或進一步顯示其分布區域有向北擴散的趨勢，相信與全球暖化有關，而未來亞洲秘蜻於本地的出現頻率仍有待觀察。
盼保護蜻蜓棲息地
然而，他亦指出錄得亞洲秘蜻的位置，剛好是東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅（丙類）範圍內的邊陲位置，令他憂慮蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促當局必須加大力度保育區內的自然生境，尤其要避免涉及濕地生境的土地改劃。
呂德恒續指，東涌河是香港少數碩果僅存的大型天然河流，從河源至河口，以至對出的海灣大致仍保留天然面貌，具相當特殊的保育價值。東涌河及附近的濕地環境，一直以來均孕育不少蜻蜓物種，綠色力量自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，已累積錄得61種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種接近一半，當中不乏具保育價值物種。