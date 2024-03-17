綠色力量：整體斑蝶數目按年跌五成四 大欖或成本港重要斑蝶越冬地點

斑蝶是少數有群體遷徙習慣的昆蟲。每年秋冬，大量斑蝶會從北方較寒冷地區飛往南方温暖地帶群集過冬。環保團體綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，剛過去的冬天(2023年10月至2024年1月)共錄得越冬斑蝶451隻，較對上一個冬天調查錄得的982隻下跌五成四，跌幅顯著，並連續三年錄得跌幅。

香港位處亞熱帶地區，是斑蝶遷徙路徑的其中一個越冬地點。綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，持續於港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山的分流和水口記錄越冬斑蝶。最新調查結果顯示，四地錄得的越冬斑蝶數量，依次序是：分流184隻；小冷水136隻；水口86隻；深水灣45隻。



綠色力量亦發現同樣座落於大嶼山南部的分流和水口，均以「老虎型斑蝶」為主（擬旖斑蝶、虎斑蝶等），兩地的斑蝶數目過去多年均維持在200至400隻之間，波幅偏窄，顯示此類型斑蝶較穩定。相反，小冷水和深水灣則以「烏鴉型斑蝶」為主（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等），兩地的斑蝶數目過去多年可以由十數隻至逾千隻不等，波幅偏大，反映此類型斑蝶較易受每年的氣候和環境所影響。

