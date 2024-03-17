綠色力量：整體斑蝶數目按年跌五成四 大欖或成本港重要斑蝶越冬地點

斑蝶是少數有群體遷徙習慣的昆蟲。每年秋冬，大量斑蝶會從北方較寒冷地區飛往南方温暖地帶群集過冬。環保團體綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，剛過去的冬天(2023年10月至2024年1月)共錄得越冬斑蝶451隻，較對上一個冬天調查錄得的982隻下跌五成四，跌幅顯著，並連續三年錄得跌幅。
香港位處亞熱帶地區，是斑蝶遷徙路徑的其中一個越冬地點。綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，持續於港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山的分流和水口記錄越冬斑蝶。最新調查結果顯示，四地錄得的越冬斑蝶數量，依次序是：分流184隻；小冷水136隻；水口86隻；深水灣45隻。
綠色力量亦發現同樣座落於大嶼山南部的分流和水口，均以「老虎型斑蝶」為主（擬旖斑蝶、虎斑蝶等），兩地的斑蝶數目過去多年均維持在200至400隻之間，波幅偏窄，顯示此類型斑蝶較穩定。相反，小冷水和深水灣則以「烏鴉型斑蝶」為主（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等），兩地的斑蝶數目過去多年可以由十數隻至逾千隻不等，波幅偏大，反映此類型斑蝶較易受每年的氣候和環境所影響。
冬斑蝶數目未來有機會回升
綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，雖然四個調查地點的整體數目近年呈下跌趨勢，但就觀察所見，四地的植被完整，環境變化輕微，相信越冬斑蝶數目在未來有機會回升。
游又指，綠色力量「越冬斑蝶調查」所涵蓋的四個地點均屬本地傳統的斑蝶越冬地點，即歷年均有越冬斑蝶群集，但每年香港其他地點亦偶然會發現大量斑蝶群集。如大欖便是其中一個例子，大欖在剛過去的冬天錄得越冬斑蝶多達1,545隻，而對上一次於該地錄得大量越冬斑蝶已是2020年的冬天。；她相信大欖未來有機會成為斑蝶於香港的一個重要越冬地點，由於發現斑蝶群集的地點位於大欖郊野公園邊陲，她期望當局能確立郊野公園邊陲地帶的生態重要性，避免開發相關土地。
此外，游靜賢留意到近年有愈來愈多的團體研究越冬斑蝶，並以標放方式進行，即捕捉和標記斑蝶以追蹤其遷徙路徑。她提醒斑蝶標放活動必須由已受訓且持有許可證的人士進行，一般市民切勿自行標放斑蝶。