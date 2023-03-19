綠色力量：港越冬斑蝶下跌15% 深水灣首度「清零」

每年冬天香港都會成為斑蝶群的越冬地點或遷徙中途站，綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，發現持續觀察已13年的四個地點中，整體斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半，當中深水灣更首次錄得「清零」情況，不排是出沒位置轉移，其餘3個地點則合計有近千隻班蝶出沒。
屯門小冷水有601隻全港最多
綠色力量自2009年起，持續於四個斑蝶越冬熱點進行記錄，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口。最新調查發現，剛過去的冬天小冷水錄得最多越冬斑蝶，有601隻；其次是大嶼山分流，有331隻，創該地調查以來新高。至於大嶼山水口僅得50隻越冬斑蝶，深水灣為0隻，是該地點自調查以來首次完全沒有記錄任何越冬斑蝶。整體而言，本港越冬斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半。
綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，每年踏入秋冬季，東亞地區的斑蝶群會由較寒冷的北方啟程飛往南方渡冬，香港因和暖的亞熱帶氣候，成為斑蝶群理想的越冬地點或遷徙中途站，每年約十月起便會見到斑蝶群的蹤影。
排除人為因素令斑蝶「清零」
游靜賢指越冬斑蝶數量近十年一直波動，屯門小冷水和深水灣早年都曾錄得逾千隻的高峰，部分年分則錄得十數至數百隻不等，差幅頗大。對於深水灣首次出現「清零」情況，游靜賢指深水灣的生境未見任何重大改變，故排除越冬斑蝶「清零」與人為因素有關。她續稱，近年於該地進行調查時已觀察到斑蝶群出沒位置有轉移的跡象，不排除斑蝶選擇了附近難以觀察的位置聚集，而並非完全捨棄了深水灣這個傳統越冬地點。
至於對上一個冬天先後於南丫島和大嶼山發現的兩個全新斑蝶越冬地點，當時有數千越冬斑蝶，但在剛過去的冬天重訪該兩個地點，已不再發現任何越冬斑蝶。游指過去本地亦曾出現過類似的一次性大規模越冬斑蝶地點，顯示每年來港的斑蝶群的遷徙路線和選擇越冬地點的取向均有所不同，亦有機會受到當年氣候或環境所影響。故她認為香港需盡可能保護現存的林地，為越冬斑蝶提供更多適合渡冬的生境。