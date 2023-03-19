綠色力量：港越冬斑蝶下跌15% 深水灣首度「清零」

每年冬天香港都會成為斑蝶群的越冬地點或遷徙中途站，綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，發現持續觀察已13年的四個地點中，整體斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半，當中深水灣更首次錄得「清零」情況，不排是出沒位置轉移，其餘3個地點則合計有近千隻班蝶出沒。 屯門小冷水有 601 隻全港最多 綠色力量自2009年起，持續於四個斑蝶越冬熱點進行記錄，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山分流和水口。最新調查發現，剛過去的冬天小冷水錄得最多越冬斑蝶，有601隻；其次是大嶼山分流，有331隻，創該地調查以來新高。至於大嶼山水口僅得50隻越冬斑蝶，深水灣為0隻，是該地點自調查以來首次完全沒有記錄任何越冬斑蝶。整體而言，本港越冬斑蝶數量比對上一個冬天下跌一成半。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，每年踏入秋冬季，東亞地區的斑蝶群會由較寒冷的北方啟程飛往南方渡冬，香港因和暖的亞熱帶氣候，成為斑蝶群理想的越冬地點或遷徙中途站，每年約十月起便會見到斑蝶群的蹤影。 排除人為因素令斑蝶「清零」 游靜賢指越冬斑蝶數量近十年一直波動，屯門小冷水和深水灣早年都曾錄得逾千隻的高峰，部分年分則錄得十數至數百隻不等，差幅頗大。對於深水灣首次出現「清零」情況，游靜賢指深水灣的生境未見任何重大改變，故排除越冬斑蝶「清零」與人為因素有關。她續稱，近年於該地進行調查時已觀察到斑蝶群出沒位置有轉移的跡象，不排除斑蝶選擇了附近難以觀察的位置聚集，而並非完全捨棄了深水灣這個傳統越冬地點。