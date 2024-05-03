綠色建築｜北都交椅洲建綠色都市　綠建會倡大規模採用再生能源

《香港氣候行動藍圖2050》以2050年或以前達至碳中和為目標，本港未來先後有北部都會區和交椅洲人工島兩個大型新發展區落成，綠色建築議會主席張天祥透露「野心」，冀政府在大型新發展區的賣地條件規定發展項目必須獲綠建環評至少金級，並大規模應用再生能源、設立區域供冷系統等，全面建設綠色都市。他亦預告，綠建環評未來將進軍內地和國際，推動綠色建築。

記者︰曾偉龍

《香港氣候行動藍圖2050》目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，住宅樓宇用電量減少兩至三成。綠色建築議會主席張天祥接受《am730》專訪時表示，去年氣候轉變引致極端天氣，市民明白節能減排，推動綠色建築已刻不容緩。他期望政府起帶頭作用，從政府的辦公樓和市政建築等既有建築入手，取得既有建築綠建環評評級，「舊嘅（建築）用電量最多」，同時增加應用新科技的資助，並增加上市公司ESG氣候相關訊息的披露，以及協助企業申請綠色金融，既有建築減碳進程。

政府正發展北部都會區，並正研究發展交椅洲人工島，發展局局長甯漢豪亦曾稱人工島可引入前衛設計，建造綠色環保理念建築。張天祥表示，大型新發展區由零規劃，有利全面發展綠色城市，建議政府未來出售大型新發展區土地時，加入賣地條款，規定發展項目必須獲得綠建環評至少金級，日後營運亦要達到相近評級。