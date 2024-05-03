綠色建築｜能源費漲投資綠建將成主流　輻射製冷漆回本期僅1個月

綠色建築可節能減排，屋宇署去年宣佈，建築項目今年中起必須在綠建環評中獲得至少金級，才可無額外條件獲得樓面面積寬免。綠色建築議會主席張天祥接受專訪時指，新要求將增加綠色建築需求，推動「太陽能玻璃」等綠色科技發展，而投資節能在能源費上漲時更划算，相信綠色建築可成主流，並舉例指有個案用輻射製冷塗料節省冷氣費，回本期僅1個月。

記者︰曾偉龍

綠建環評是綠色建築議會評估建築物可持續發展表現的工具，建築項目按表現獲評為鉑金、金、銀和銅級綠色建築，至今累計有逾2,500個登記項目，涉逾8,200幢建築物，覆蓋逾8,200萬平方米樓面面積。屋宇署去年宣布今年6月30日起收緊綠色建築獲取總樓面面積寬免的要求，規定只有獲評金級和鉑金級的綠色建築才可在無額外條件下獲取最多10%的面積寬免。

綠色建築議會主席張天祥接受《am730》專訪時表示，新要求可以鼓勵業界追求金級或以上評級，最近一年有66%綠色建築項目獲得金級或鉑金級，遠高於綠建環評2010年推出時的約40%，預料業界為獲得樓面面積寬免，未來會加大綠建投資。