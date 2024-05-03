綠色建築｜能源費漲投資綠建將成主流　輻射製冷漆回本期僅1個月

綠色建築可節能減排，屋宇署去年宣佈，建築項目今年中起必須在綠建環評中獲得至少金級，才可無額外條件獲得樓面面積寬免。綠色建築議會主席張天祥接受專訪時指，新要求將增加綠色建築需求，推動「太陽能玻璃」等綠色科技發展，而投資節能在能源費上漲時更划算，相信綠色建築可成主流，並舉例指有個案用輻射製冷塗料節省冷氣費，回本期僅1個月。
記者︰曾偉龍
綠建環評是綠色建築議會評估建築物可持續發展表現的工具，建築項目按表現獲評為鉑金、金、銀和銅級綠色建築，至今累計有逾2,500個登記項目，涉逾8,200幢建築物，覆蓋逾8,200萬平方米樓面面積。屋宇署去年宣布今年6月30日起收緊綠色建築獲取總樓面面積寬免的要求，規定只有獲評金級和鉑金級的綠色建築才可在無額外條件下獲取最多10%的面積寬免。
綠色建築議會主席張天祥接受《am730》專訪時表示，新要求可以鼓勵業界追求金級或以上評級，最近一年有66%綠色建築項目獲得金級或鉑金級，遠高於綠建環評2010年推出時的約40%，預料業界為獲得樓面面積寬免，未來會加大綠建投資。
規模經濟助綠色科技普及
張天祥認為，收緊寬免要求後，發展商會轉向綠色科技，需求增加帶來規模經濟，協助綠色產業進步，「好多（科技）就喺萌芽階段，就可以商業化咗佢」，量產後售價可普及化。他舉例，現有結合太陽能板技術的玻璃，善用窗戶位置吸收太陽能，但售價較高，倘日後需求增加，相信產品效能和售價均可改善。
興建綠色建築涉及額外投資，發展商或要「計數」，張天祥則認為，投資在節能裝置終可回本，「睇投資幾多，慳得多（電費）仲可能有賺」，且改良室內通風採光，更有利人們的健康和工作效率。他又認為，現時科技發展快，令綠色投資成本減低，「太陽能板10年前又貴，效率又低，而家高好多喎」，加上世界趨勢逐步減少燃煤和化石燃料發電，能源價格上升，令業界投資慳電的綠色建築更為划算，相信綠色建築將成主流趨勢。
至於投資回本期長短，張天祥指難以一概而論，因視乎科技等因素，舉例有業界引入輻射製冷油漆，在建築物天台機房外牆塗上後，降低冷氣費用，「回本期只係一個月」。
「零碳就緒」認證推動實現建築物零碳
張天祥又認為，業界已有不同的節能減排方案，但僅限於「自己做」，故綠色建築議會製作了《建築物節能改造指南》，形容為建築節能方案的「天書」，將不同成功案例「發揚光大」，供業界採用。
香港正朝向2050年碳中和目標邁進，綠色建築議會去年9月亦推出「零碳就緒建築認證」先導計劃，評估住宅、酒店或辦公室等項目的能源表現，評級最高的項目則屬「零碳就緒」建築，至今年3月共有65個項目參與；項目亦可製定一條至2050年或以前實現零碳的途徑，並申請相關證書。
張天祥表示，項目來自多間大型發展商，相信有關證書可於ESG報告披露，有利企業尋求綠色資本，增加提升項目能源效能的動力；業界可透過更換節能裝置，透過人工智能控制設備開關等方案節能，做到「零碳就緒」，他又相信隨科技進步，達至「零碳」的難度會降低。