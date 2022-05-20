綠色科研｜生產力局兩大創新專利研發 「玄宇宙低煙冥鏹」及「萬用超微細纖維」 實踐環保及推動可持續發展

為爭取香港於2050年之前實現碳中和，政府多年來致力研究各種減碳方法，如探索不同零碳能源、推動綠色運輸、興建轉廢為能設施、加強教育市民源頭減廢及宣傳低碳生活等，其中「綠色科研」更是重中之重的減碳方法。

香港生產力促進局（生產力局）一直積極透過創新與先進技術，開發多項針對企業及公眾需要的環保項目，協助企業解決業務痛點。近日，生產力局綠色生活與創新部就有兩大「綠色科研」專利環保項目—「玄宇宙低煙冥鏹」及「萬用超微細纖維」成功落地，環保惠民，實踐減碳及促進可持續發展之餘，為產業創優增值。

低煙冥鏹平衡傳統習俗與環保

每逢春秋二祭、節日祈福，華人都會習慣燃燒俗稱衣紙的冥鏹作為祭祀品之一。據統計，全球華人每年燃燒超過一億二千萬噸冥鏹，相當於排放一千九百萬噸二氧化碳，情況令人關注。要在傳統習俗與環保之間取得平衡，就需要更可持續的解決方案。

針對較常燃燒香燭冥鏹的寺廟，生產力局較早前已成功研發「清煙」環保化寶爐，有助減少廟宇內燃燒冥鏹時的碳排放，但每逢盂蘭節時，市民會在路邊或大廈地下進行俗稱「燒街衣」的傳統習俗，對附近居住的市民而言造成困擾，當中亦存有更大的減碳空間。有見及此，生產力局從源頭著手，以半年時間成功研發出「玄宇宙低煙冥鏹」，此項目更於2022年日內瓦國際發明展奪得銀獎。

生產成本僅增 5% 二氧化碳排放大減近 30%

「玄宇宙低煙冥鏹」減少使用木材，內含再生無機填料及助燃劑，但外觀和質感與一般冥鏹無異，其生產成本比傳統冥鏹僅增加5%，二氧化碳排放量卻降至接近30%，燃燒速度更加快40%，能顯著減少在燃燒時釋放的煙塵及降低熱能，不但可以減輕對化寶爐的損耗，更可以環保及可持續方式燃燒冥鏹。