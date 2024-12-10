綠色轉型路線圖公布 政府斥逾6億資助購600電動巴士3000電動的士

環境及生態局今日(10日)公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，提及將資助專營巴士營辦商及合資格的士司機購置電動車，並會改造現有的加油站，加快拓展充電網絡，目標是在2050年前達至專營的士、巴士零排放。環境及生態局局長謝展寰表示，隨著電動車技術快速發展，電動車輛價格逐漸下降，未來業界將不再需要政府資助。另有議員認為，路線圖非常實際且具持續性，更指電價較油價穩定，相信較用電車後巴士因油價變動致加價的情況會消息。

新公布的《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》涵當局推動由今年至2050年的轉型時間表及措施，包括資助專營巴士營辦商購置約600架電動巴士，每輛單層電動巴士會資助40萬元、雙層電動巴士則每輛80萬元或買車成本的25%，營辦商要在2027年底前訂購。

至於的士，當局擬資助的士業界買3,000架電動的士，每架資助45,000元，會優先更換車齡較高的士。政府會向車齡最舊的士車主發函邀請參與計劃，司機需要於兩個月內回覆，並在半年內訂購電動的士、一年內領牌。資助計劃預計涉及的總資助額約為1億3千500萬元，亦已在新能源運輸基金下預留。如的士車主未能按時回覆，政府發出的邀請或滿足以上時限要求，該的士車主將不會獲發資助。

路線圖又提到會加快拓展充電網絡，包括改建傳統加油站、開放巴士車廠充電設施、的士站設置高速充電設施等； 路線圖預計2027年底，全港將有約2,000個高速充電樁，比現時增加約500個；大型車輛如電動巴士、貨車及車隊將在車廠、公共運輸交匯處等地充電，而的士則被安排使用「覆蓋全港的高速充電網絡」。