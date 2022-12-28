綠色金融｜科大調查：八成企業覓人材難　倡設培訓推發牌制度

綠色及可持續金融(綠色金融)概念近年興起，從事綠色金融既需要懂金融又要懂環保。香港科技大學工商管理學院調查發現，逾半受訪企業有投資可持續金融產品，惟八成表示難以聘請相關人才。報告建議，應參考海外相關人才培訓經驗建立人才技能框架，並為綠色及可持續金融專業引入資歷架構和發牌制度。

建議參考新加坡等發展經驗

港交所對上市公司的環境、社會和管治報告(ESG)發展有披露要求，ESG資訊亦為海外企業、投資人決定是否合作的參考依據。綠色金融人才除了能幫助企業製作ESG，亦能協助設計、銷售綠色債券等綠色金融產品。

科大金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，金融業界在過去並不着重綠色金融，故本地相關人才相當稀少。她指，不少海外國家擁有綠色金融發展的經驗可供參考，如新加坡有就綠色及可持續金融專業設技能架構，培訓機構可以針對架構所需技能提供培訓課程。

科大：政府和業界等應合作推認證

楊淑敏又提到，海外不少專業機構已推出不少綠色金融人才培訓。這些機構在港的分支機構可將現有的課程在港培訓，作為緩解綠色和可持續金融人才缺口的短期方法，同時可考慮善用及協調現已提供綠色及可持續金融人才培訓的國際組織。

科大商學院院長譚嘉因表示，本港綠色金融現時處於起步階段，市場上欠缺對綠色金融人才的公應標準。他認為，政府、監管機構、業界以及專業的學術機構等持份者，應合作推動及制定相關認證架構及發牌機制。科大早前推出香港首個可持續與綠色金融學士學位課程，首屆學生已於9月入學。