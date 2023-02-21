綠領行動利是封回收周日結束  活動14年推算救了3257棵樹

綠領行動何漢威(左一)提醒，活動不接受含姓氏、生肖或年份、寫上文字、有摺痕或破損、有釘或釘痕，以及自動黏貼封口的利是封。

綠領行動由2009年起推行「利是封回收重用大行動」，今年收集公眾利是封活動將於本月27日結束，該會提醒，為方便下年度市民重用，故不接受利是封設計中包含姓氏、生肖或年份、寫上文字、有摺痕或破損、有釘或釘痕，以及自動黏貼封口的利是封。

活動至今已是第14年，綠領行動指，累計共回收6,700多萬個利是封，重量即約235噸，如果以九龍公園有大約1,400棵樹計算，拯救了3,257棵樹。該會會將收集的利是封，經篩選後再重新包裝，成為「新生利是封」；透露今年農曆新年前的派發期，共派出196萬個，較原本準備的191萬個「派突」，是活動14年以來，首次出現此情況。該會估計疫情回穩，市民外出拜年意欲增加，令利是封取用量較預期好。

綠領行動又指今年有17間公司簽署利是封環保約章，承諾會減少印刷利是封。由2014年開始參加「利是封回收重用大行動」的莎莎化粧品透露，利是封回收量由2014年28公斤，上升到2021年接近3.9公噸。該公司過去8年，每年有50間分店參與，又分享一些有趣現象：「有市民曾經拎住一大袋利是封去冇參加回收計劃嘅店舖，但前線同事都會主動作特別安排，令到呢啲利是封可以成功回收……曾經有客人用手推車送咗裝住利是封嘅紙皮箱嚟舖頭，原來喺客人主動向附近嘅街坊收集，再推到莎莎店舖回收。」莎莎指，為減低環境造成影響，循環再用是有效方法，故此活動值得支持。