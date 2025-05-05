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2025-05-05 16:45:33

維園佛誕嘉年華 旅居本港人士︰嘉年華有助了解佛誕

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維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝)

維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝)

維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。蔡女士帶同兒子前來。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。從巴西來港居住約1個月Stephanie和John。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。場內有百個攤檔。(陳詠琳攝) 維園佛誕嘉年華，吸引市民和遊客入場。場內有百個攤檔。(陳詠琳攝)

今日是佛誕，香港佛光道場舉行2025年「向前有路光明在望」維園佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華會，嘉年華有過百個攤位，活動包括花果祈福、釋迦族巡遊、雲水書車、佛陀一生圖說、敲鐘許願、香江弘法活動回顧展；市民亦可參加公衆浴佛、親子、蔬食文化活動等洗滌心靈的活動。

旅居本港海外人士︰計劃以後多了解佛教知識

活動吸引大批市民和遊客參加；從巴西來港居住約1個月Stephanie和John表示，從網上得悉相關活動後，今日專誠到現場了解節日和相關文化。Stephanie表示，在嘉年華中接觸到佛教的習俗、品嚐美食，還在攤檔做占卜活動，認為嘉年華有助了解佛誕，並激發她對該節日的好奇心，計劃以後閱讀更多相關知識。

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信眾帶同兒子前來增見識

市民蔡女士今日與5歲幼子一同前來，她指，母親、奶奶與她均是佛教徒，而帶同幼子前來，讓他「來見識一下、體驗多些，讓他知道佛誕是什麼節日、可以做什麼、有什麼活動等」。

嘉年華內不少商品售罄

有攤檔義工則稱，嘉年華人流頗多，當中所售福建蘿蔔糕等產品已賣完，其他小食也已售七成多。

有出售素食攤檔負責人徐小姐指，雖然今年人流和銷情較去年少，但燒賣、魚蛋等部分產品亦已售罄。她又透露，受政府條例所限不能用現金支付，場內須使用代用券購物，形容「當然無咁方便」，但「都無辦法嘅」。

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