維園年宵攤位全部租出 平均成交價2.75萬 最高6.9萬

一連兩日舉行的維園農曆年宵市場攤位公開競投昨結束，175個濕貨攤位全部租出，總收入為482.22萬元，較去年多31.2萬元升6.9%。昨日進入第二日競投，氣氛持續激烈，期間更有競投者之間不滿對方出高價口角，成交價最高的攤位由「桃花大王」劉海濤的妻子投得，「蘭花大王」楊小龍昨日原計劃投6個攤位，因叫價超出預計，最後只投得兩個。

175個維園年宵市場攤位競投底價為5,440元，最終成交價介乎5,440元至69,000元，平均競投價約為27,556元。昨競價第二日，爭奪餘下55個攤位，花農辛勤經營一年，也是待年宵銷售一刻，競投攤位增加接觸客源不容有失。場內叫價聲此起彼落，期間兩名競投者均相中同一攤位，因不滿對方持續出價一度口角，職員須分隔他們往較遠位置。

