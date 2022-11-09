維園年宵攤檔今起公開競投 首25檔平均3.15萬元成交

明年維園年宵攤位今於荔枝角政府合署公開競投，早上競投氣氛不俗，首個1號攤位即叫價最少20次，終以3.6萬元成交，競得攤位的郭先生表示，不擔心年宵再會取消，笑言「搞咗3年仲繼續？」，對港府放寛外遊也不擔心影響銷情，指擺年花是傳統，即使港人出埠也會放一盤在家。
今早先競投維園首60個年宵攤位，續只設濕貨攤位，劃一底價5,440元，截止11時許，逾30檔以1.45萬元至4.6萬元成交。
投得維園1號攤位的郭先生指，預計備貨過萬枝蝴蝶蘭和水仙，今年目標與往年相若，投三至四個攤檔，希望做到賺約200萬元，不擔心港人外遊影響生意，認為港人遊埠都會在家擺年花。被問到去年取消年宵，今年會否擔心再次取消招至損失，他坦言不擔心，又說即使運費有四至五成增加也不加價，年花維持賣100至300元一支，希望大家開開心心過年。
食物環境衞生署高級總監許素卿指，首25個攤檔平均成交價3.15萬元，比底價高出六倍，滿意競投情況，她說年宵舉辦時，維園設3.2萬人入場上限，人多擠迫時會啟動人潮管制措施，包括市民需現場或網上取籌排隊入場。她重申，希望年宵順利舉行，但視乎疫情變化，並不排除取消可能。被問到七人欖球賽也容許場內除口罩進食，為何年宵仍不設快餐攤位，她解釋，不設乾貨和快餐攤位，限制攤位數目為175個，可擴闊通道，亦避免市民除口罩進食增加疫情風險。