維園年宵攤檔今起公開競投 首25檔平均3.15萬元成交

明年維園年宵攤位今於荔枝角政府合署公開競投，早上競投氣氛不俗，首個1號攤位即叫價最少20次，終以3.6萬元成交，競得攤位的郭先生表示，不擔心年宵再會取消，笑言「搞咗3年仲繼續？」，對港府放寛外遊也不擔心影響銷情，指擺年花是傳統，即使港人出埠也會放一盤在家。

今早先競投維園首60個年宵攤位，續只設濕貨攤位，劃一底價5,440元，截止11時許，逾30檔以1.45萬元至4.6萬元成交。