維園年宵攤檔競投旺場 最貴5.6萬元 底價10倍成交 商戶望放寬防疫與七欖看齊

隨防疫措施放寬，明年送虎迎兔年宵攤檔競投氣氛也彈起。維園攤位昨首日競投，最高成交價5.6萬元更勝去年，是底價5,440元逾10倍，最低也達8,000元，120個攤位成交價平均近3萬元，即底價約5.5倍，較去年多近7,000元。今年年宵繼續只設濕貨攤位，以5萬元投得一檔的花商蕭小姐表示，相信大部分市民仍會留港度節，且中國人傳統會堅持買花過年，對銷情有信心，但質疑「欖球都放得，點解唔放寬乾貨」，吸引更多市民入場。攝：徐炯晞

以3萬元投得一檔位的蘭花農鄭先生指，香港人好悶，相信年宵一定旺丁，生意都一定好。濕貨攤檔一樣吸引外行人，吳家三口首次參加競投，以6.1萬元投得兩檔，他們本身經營的生意有招聘殘疾、更生人士和青少年，適逢經營洗衣店的女兒有興趣，太太有貨源，遂參戰年宵；除希望市民擺放年花掃走近年不愉快，也為社會略盡綿力，讓有需要人士和青年有機會發揮所長。