維園年宵競投首日　快餐攤位23萬成交成「舖王」　有檔主看淡市道

一連3日的維園農曆年宵市場攤位公開競投今日開始，維園年宵今年共設400個攤位。競投首日率先處理快餐攤位和濕貨攤檔，4個底價12萬元快餐攤位均被投出，標價由13萬至23萬元。有檔主表示，今年競投氣氛稍遜去年，得標價比去年低，同時亦指出今年市道已不佳，看淡明年年宵銷情，認為要「價格平、有創新」才能突圍，吸引市民消費。

以14萬元投得近興發街快餐攤檔A的陳先生表示，價位較去年18萬元為低，故相當滿意，更透露或會參展新界和屯門的年宵。他又透露，年宵期間將會出售魚蛋、燒賣、蝦多士等小食。被問到對銷情有否信心，陳生坦言現時市道欠佳，其他展會銷情均未如理想，市民消費力低因此看淡明年年宵銷情，「 無招(吸客)啦，最緊要價錢，平啲客會自己嚟。」

向來被喻為經濟寒暑表的快餐攤位均全部租出，競投底價與去年相同，即120,470元，其中接近維園銅鑼灣出入口兩個快餐攤位，分別以17口叫價、23萬元及7口15.5萬元成交，至於近興發街出入口的兩個快餐攤位，就分別以14萬元及13萬元成交，當中快餐攤檔B險要流標，食環署人員叫出兩次底價後，才有人承價。最近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔，歷經17口叫價，最終以23萬元成交，高出底價約12萬元，成為今年「舖王」。檔主表示，暫時未有諗法賣甚麼。

濕貨攤檔競爭激烈

另一位投得快餐攤檔D的Jason就花了15.5萬元。Jason表示，得標價較去年低數萬元，相關款項會用作宣傳之用。他又指，今年會沿用女僕主題，做好服務吸客，更笑稱自己喜歡喝綠茶因此可能會推出相關新產品。他認為食環署要求用沙包加固檔口的新要求合理和容易達成，惟都擔心天氣影響銷情。

底價6,530元濕貨攤檔方面交投亦非常激烈，其中截至中午12時，單價最高的攤檔位7.1萬元。首個攤檔亦經歷逾20次叫價，終以3.7萬元租出。得標人黃先生除了這個檔位，同時花費逾萬元租了旁邊的檔位製作「連位」。他表示，自己去年都在同一位置，「啲客個個都知我喺嗰個位擺」，因此無論花多少錢都勢在必得，預告屆時會出售20至30元一盤的時花，薄利多銷、對銷情略有信心。

蘭花大王嘆香港農業愈來愈難做

年宵常客的「蘭花大王」楊小龍亦有出席競投，上午便花了3萬元投得兩個檔位。他透露，今年打算租7個攤檔，較去年11個少；同時不再追求連位，分散檔位位置，以減少租金。他對銷情仍有信心，「始終香港人都會買年花，只係買大定細」，並慨嘆近年愈來愈多內地花「成車成車落嚟」，香港農業愈來愈難做。

食環要求沙包加固檔位

食環署高級總監(行動)周錦洪表示，濕貨及快餐攤位競投氣氛與去年相約。周錦洪又提到，署方向使用竹棚及移動式帳篷的攤戶加入要求，規定他們需以沙包等加固，以防止被強風吹倒；署方會與天文台保持聯繫，當有特別天氣情況出現時，盡快向攤戶發放相關訊息。他相信，安全指引足夠應付天氣變化，若實施安全指引後仍有強風吹到攤位倒塌的情況，署方會再作檢視。