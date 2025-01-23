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2025-01-23 21:53:59

維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童

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維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝)

維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝)

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各區舉辦的農曆新年年宵市場今日(23日)開鑼，維園展會首日「愈夜愈多人」，各攤檔亦各施各法吸引消費，其中有花檔把鮮花製成人氣動畫角色造型。有檔主指市民消費力仍未回復，但年宵是港人重視的活動，故對銷情感信心；另有學生團體視年宵籌款機會，盼為柬埔寨及非洲學童籌款。

至年初一(29日)一連7日舉行，年廿九晚通宵開放，至年初一早上7時。記者現場所見，乾貨區有不少攤檔出售風車、揮春等新年裝飾， 毛公仔就不乏新年主角蛇和「今期流行」熊貓。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花等受歡迎花種價格參差，桃花價錢由200元至2,000多元不等，蘭花小盆要約100元，大盆就盛惠500元；水仙由80多元起至100元以上。

《chiikawa》造型乒乓花菊

除了傳統年花，各花檔亦會各類鮮花，其中「花全部都係花」就推出人氣動畫《chiikawa》造型的乒乓菊。檔主李小姐指每年都會推出特殊造型的年花，吸引顧客。她又提到，今年花的來貸價增加一至兩成，但是她沒有加價，希望與其他鮮花檔競爭。李小姐有少許擔心北上消費潮，但年宵人流較想像中好，故仍會希望整體生意額可以增加兩成。

至於熟食生意方面就有檔主。「巨貓森林」負責人Walter就認為維園首日人流與住年元朗年宵市場相若，或與天雨有關；不過他相信未來數日若無暴雨活動人流就會「無問題」。Walter又指，市道仍然疲弱，他新開的貓cafe銷情正不斷下降，不過他亦認同港人普遍重視年宵活動，願意為此留港和消費，至年初一、二打後才外遊，故他估計銷情與往年一樣。

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檔主李小姐指每年都會推出特殊造型的年花，吸引顧客。(蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 巨貓森林負責人Walter認為維園首日人流受天雨影響。 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝) 維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝)

學生義賣籌集經費

大多檔主都以「回本」作目標，但亦有人視年宵是籌款機會。聯校國際助學組織「童夢同行」今年首次以組織名義參加年宵，創辦人陳易楊指，組織去年7月大同學生探訪柬埔寨一間院舍，得知其失去贊助者而面臨停運，與同學商議後盼在年宵義賣籌集經費。童夢同行總監柯嘉瑩指，檔位主要出售兩類產品，除了有由本地學生設計的香港特色鎖匙扣、麻雀等產品；攤檔亦有柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片、使用當地傳統服飾物料製成的書籤等。

如同其他學生參加年宵要一腳踢，童夢同行的學生藉此從中學習。學生方凱彤指，柬埔寨及非洲的商品由設計、運輸、產量均同學處理，他們經常須要與柬埔寨及非洲當地協調，過程雖因言語不通而困難重重，但仍是一次很有趣的經驗。另一位同學林泳彤就負責維園攤檔的排班工作，她笑指排班對她而言非常新穎，經營攤檔亦比想像中有趣。而同樣負責攤檔的吳瑋蕎和連可欣亦認為今次即可嘗試參加年宵，又可以籌款，是非常有意義的活動。

聯校國際助學組織「童夢同行」參加年宵，為柬埔寨及非洲學童籌款。(蘇文傑攝) 柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片。(蘇文傑攝) 使用當地傳統服飾物料製成的書籤。(蘇文傑攝) 聯校國際助學組織「童夢同行」參加年宵，為柬埔寨及非洲學童籌款。(蘇文傑攝) 柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片。(蘇文傑攝) 聯校國際助學組織「童夢同行」參加年宵，為柬埔寨及非洲學童籌款。(蘇文傑攝)

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