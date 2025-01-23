維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童

維園年維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童 (蘇文傑攝)

各區舉辦的農曆新年年宵市場今日(23日)開鑼，維園展會首日「愈夜愈多人」，各攤檔亦各施各法吸引消費，其中有花檔把鮮花製成人氣動畫角色造型。有檔主指市民消費力仍未回復，但年宵是港人重視的活動，故對銷情感信心；另有學生團體視年宵籌款機會，盼為柬埔寨及非洲學童籌款。 至年初一(29日)一連7日舉行，年廿九晚通宵開放，至年初一早上7時。記者現場所見，乾貨區有不少攤檔出售風車、揮春等新年裝飾， 毛公仔就不乏新年主角蛇和「今期流行」熊貓。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花等受歡迎花種價格參差，桃花價錢由200元至2,000多元不等，蘭花小盆要約100元，大盆就盛惠500元；水仙由80多元起至100元以上。

《chiikawa》造型乒乓花菊 除了傳統年花，各花檔亦會各類鮮花，其中「花全部都係花」就推出人氣動畫《chiikawa》造型的乒乓菊。檔主李小姐指每年都會推出特殊造型的年花，吸引顧客。她又提到，今年花的來貸價增加一至兩成，但是她沒有加價，希望與其他鮮花檔競爭。李小姐有少許擔心北上消費潮，但年宵人流較想像中好，故仍會希望整體生意額可以增加兩成。 至於熟食生意方面就有檔主。「巨貓森林」負責人Walter就認為維園首日人流與住年元朗年宵市場相若，或與天雨有關；不過他相信未來數日若無暴雨活動人流就會「無問題」。Walter又指，市道仍然疲弱，他新開的貓cafe銷情正不斷下降，不過他亦認同港人普遍重視年宵活動，願意為此留港和消費，至年初一、二打後才外遊，故他估計銷情與往年一樣。