維園年宵開鑼 花攤推《chiikawa》造型年花吸客 學團籌款助柬埔寨非洲學童

各區舉辦的農曆新年年宵市場今日(23日)開鑼，維園展會首日「愈夜愈多人」，各攤檔亦各施各法吸引消費，其中有花檔把鮮花製成人氣動畫角色造型。有檔主指市民消費力仍未回復，但年宵是港人重視的活動，故對銷情感信心；另有學生團體視年宵籌款機會，盼為柬埔寨及非洲學童籌款。
至年初一(29日)一連7日舉行，年廿九晚通宵開放，至年初一早上7時。記者現場所見，乾貨區有不少攤檔出售風車、揮春等新年裝飾， 毛公仔就不乏新年主角蛇和「今期流行」熊貓。濕貨方面，桃花、水仙、蘭花等受歡迎花種價格參差，桃花價錢由200元至2,000多元不等，蘭花小盆要約100元，大盆就盛惠500元；水仙由80多元起至100元以上。
《chiikawa》造型乒乓花菊
除了傳統年花，各花檔亦會各類鮮花，其中「花全部都係花」就推出人氣動畫《chiikawa》造型的乒乓菊。檔主李小姐指每年都會推出特殊造型的年花，吸引顧客。她又提到，今年花的來貸價增加一至兩成，但是她沒有加價，希望與其他鮮花檔競爭。李小姐有少許擔心北上消費潮，但年宵人流較想像中好，故仍會希望整體生意額可以增加兩成。
至於熟食生意方面就有檔主。「巨貓森林」負責人Walter就認為維園首日人流與住年元朗年宵市場相若，或與天雨有關；不過他相信未來數日若無暴雨活動人流就會「無問題」。Walter又指，市道仍然疲弱，他新開的貓cafe銷情正不斷下降，不過他亦認同港人普遍重視年宵活動，願意為此留港和消費，至年初一、二打後才外遊，故他估計銷情與往年一樣。
學生義賣籌集經費
大多檔主都以「回本」作目標，但亦有人視年宵是籌款機會。聯校國際助學組織「童夢同行」今年首次以組織名義參加年宵，創辦人陳易楊指，組織去年7月大同學生探訪柬埔寨一間院舍，得知其失去贊助者而面臨停運，與同學商議後盼在年宵義賣籌集經費。童夢同行總監柯嘉瑩指，檔位主要出售兩類產品，除了有由本地學生設計的香港特色鎖匙扣、麻雀等產品；攤檔亦有柬埔寨及非洲院舍兒童親手繪製的明信片、使用當地傳統服飾物料製成的書籤等。
如同其他學生參加年宵要一腳踢，童夢同行的學生藉此從中學習。學生方凱彤指，柬埔寨及非洲的商品由設計、運輸、產量均同學處理，他們經常須要與柬埔寨及非洲當地協調，過程雖因言語不通而困難重重，但仍是一次很有趣的經驗。另一位同學林泳彤就負責維園攤檔的排班工作，她笑指排班對她而言非常新穎，經營攤檔亦比想像中有趣。而同樣負責攤檔的吳瑋蕎和連可欣亦認為今次即可嘗試參加年宵，又可以籌款，是非常有意義的活動。