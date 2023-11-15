維園年宵79乾貨8主題攤位競投 乾貨平均成交價萬二 較19年低五成

明年維園年宵復設乾貨攤位，市民買年花之餘，可同尋覓有趣精品。維園年宵攤位競投昨踏入第二日，乾貨檔競投者普遍較濕貨謹慎，平均競投價為12,562元，較19年平均競投價為26,630元(維園第二日競投結果)，低52.8%。昨日有8個主題攤位供競投，平均競投價為42,813元，亦較19年的少41.6%。有主題攤檔得標者表示，對銷情「將個要求降低，唔會失望」，如可多賺三成已很好；另有學校老師帶同學生「只睇不投」學習競投程序和價位，在第三日的競投出擊。

昨日共有79個乾貨攤位及8個主題攤位經競投後租出。8個售賣賀年食品、揮春及年畫的主題攤位成交價由3.5萬至4.9萬元，平均競投價為42,813元，當中最高價4.9萬成交，較2019年最高價7.65萬元，下跌約三成半。以第二高價4.4萬元投得83號主題攤檔的陳小姐表示，成交價符合預想，比往年便宜。她又指，早已預料今年競投氣氛較淡靜，因很多同行認為市道不佳沒有參與。她亦坦言對銷情「唔好咁大期望，唔會失望」，如可多賺三成已很好。 乾貨成交價由8,540至3.3萬元，平均競投價為12,562元，最高成交價約為底價8,540元的4倍。投標者之一Hey Candy代表Mannie指，今年價位有所下降，自己對價位和位置感滿意；攤檔將會出售以新年賀詞、龍、繁體字等形狀的香港製手工糖果，符合節日氣氛。對於銷情，她指「啲人會北上，都會留港」，認為行年宵有行好運的意義，吸引人到來。