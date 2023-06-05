維園3天家鄉市集嘉年 參展者盼辦更多活動促進交流

活動由全港26個省級同鄉社團聯合舉辦，有超過200個攤位，銷售包括冰糖葫蘆、龜苓膏、螺螄粉、湛江雞等家鄉食品。香港四川社團總會除了出售四川特產外，還出售糖畫、麵塑、棕編、蛋殼畫等非物質文化遺產精品及產品。蛋殼畫非遺傳承人陶蓉認為，手工藝與文化更能體現一個地方的特色，今次來港展示的4項手藝均是四川特有，故攤位主要介紹文化工藝為主。

家鄉市集嘉年華由上周五(3日)起一連三日在銅鑼灣維多利亞公園舉行，昨日是活動最後一天、加上周日，入場人流更多，場內售賣不同家鄉食物、各地工藝品，更有攤位邀請「非遺」傳承人來港即席示範精湛手藝。有參展攤位的工作人員指，參與活動旨在推廣家鄉文化特色，不在乎賺蝕；盼未來可舉辦更多類似活動，促進各地文化交流。

她又透露，每名傳承人今次帶來一兩件精品，已全數售出，但強調今次來港以交流為主，盼展示四川的風采和獨有手藝，期望將來香港能多舉辦類似市集，促進各地文化交流、發展和傳承。

新界東潮人聯會今次攤檔主要銷售福建武夷山正山小種紅茶等茶葉；攤位義工鄭女士稱，聯會過往亦曾參與過類似市集，前日天氣較熱，人流較少，但昨日是最後一日生意則「非常之好」，整體生意不錯，當中最受歡迎要算國家主席習近平4月在廣州與法國總統馬克龍舉行非正式會晤時曾品茗的潮州鳳凰單叢。

昨日日間氣溫仍高逾攝氏30度，但來掃貨的市民「愈晏愈多人」。劉女士花費約100元，購買一小箱入龜苓膏等，她認為今次市集較近日舉行的市集規模大，大部分人又可找到自己家鄉的攤位，消費購物之餘亦多一重親切感。內地遊客也前來支持，當中廣西南寧市政協委員李娟表示，上周六晚上專程為活動來港。