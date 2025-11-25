維多利亞教育機構親子交流團東京變成都 稱考慮港府外遊警示

丁毓珠1965年創辦 首間聘請外教幼園

通告表示，鑑於特區政府近日呼籲前往當地的港人需提高警覺並注意安全；同時，香港保安局亦更新了「外遊警示制度」中的相關資訊。機構經審慎評估整體環境的安全及不確定因素後，決定將交流團地點更改為四川成都，以保障家長及幼兒安全，亦將於本周內公布成都交流團的詳細安排。機構期望透過此次交流團，讓幼兒與家長在安全愉快的環境中，獲得珍貴的文化交流與成長體驗。

維多利亞教育機構設有8間幼稚園及幼兒園，為2至6歲兒童提供教育。該機構由東區區議會前主席丁毓珠於1965年創辦，成為香港第一間聘請外藉教師的幼稚園，2018年起由周大福教育集團接手經營。丁毓珠向傳媒表示已得知校方決定，指家長或認為日本較危險，亦「不太尊重中國人」，故以學童安全起見更改交流地點，強調轉往內地交流一樣好，能讓學童出外學習和見識世界。