熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-23 04:30:23
日報

維港周六晚全球首場多啦A夢無人機匯演 巡迴特展7.13登陸香港

分享：
多啦A夢無人機匯演

維港周六晚全球首場多啦A夢無人機匯演 巡迴特展7.13登陸香港

本港下半年有逾百項盛事接踵而來，其中家傳戶曉的卡通人物多啦A夢將會「來港」作大型巡迴展覽！在本周六晚(25日)，更會有全球首場「多啦A夢」無人機匯演於尖沙咀海濱預先打頭陣，為7月登陸香港的全球最大型多啦A夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展(香港)」預熱，屆時可看見多啦A夢打開隨意門翱翔維港夜空，但記住要揀個好位！
 

多啦A夢無人機匯演

全球首場多啦A夢無人機匯演 [日期：5月25日 時間：晚上7時30分( 歷時約15分鐘) 地點：尖沙咀星光大道一帶海濱]

多啦A夢無人機匯演 多啦A夢無人機匯演 多啦A夢無人機匯演

全球首場「多啦A夢」無人機匯演，當晚7時30分開始，全長約15分鐘，出動1,000架無人機參演，展現多啦A夢及不同法寶圖案。從主辦單位釋出的片段可見，多啦A夢、隨意門、竹蜻蜓等都會現身維港夜空，至於大雄、靜香，甚至銅鑼燒會否出現，就要等當晚揭曉。市民若想清楚欣賞匯演、跟多啦A夢打卡，則要留意有利位置(見圖)，如尖沙咀星光大道，鄰近梳士巴利花園段，將可以最佳角度觀賞。

至於「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，由去年帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved(ARR)主辦，將在7月13日登陸香港，展覽同時紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90周年。展覽分免費及收費展區，將以多種形式呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界；另有新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」。票價等詳情會於本周六公布，並於當日起公開發售。

就有關巡迴特展活動，文化體育及旅遊局表示，一直與主辦機構保持緊密聯繫，並配合活動宣傳安排，雙方早已溝通好，主辦單位昨早先宣布，當局緊隨其後按原定安排，於昨天下午更新盛事年表內容。
 

多啦A夢

2012年在港舉行的多啦A夢誕生前100年特展。

香港國際龍舟邀請賽下月15至16日舉行

另外，端午節將至，由旅發局和中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」將於下月15至16日舉行；在端午節前一個周末，星光大道亦設夏日消暑餐飲攤檔、《LINE FRIENDS》全新打卡點和限量店，加強節慶氣氛。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受