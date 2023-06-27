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2023-06-27 11:05:00

維港水上音樂會｜旅發局：首輪門票已換領完畢　第二輪門票7月17日上午10時推出 (更新)

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旅發局一連五周末舉辦維港嘉年華，明早10時起可領水上音樂會門票。(旅發局)

【6月27日更新】維港水上音樂會首輪門票已換領完畢。

旅發局表示，「維港水上音樂會」的首輪領取免費門票反應熱烈，8場音樂會已換領完畢。旅發局感謝市民熱烈支持，並提醒將於7月17日上午10時，推出第二輪共12場音樂會門票。旅發局提醒已領取門票的市民，在參加音樂會前預早準備門票二維碼，以便更快入場。

同時，市民亦須使用門票後，才可再搶領其他場次的門票。至於未能領取門票的市民，仍可到灣仔海濱欣賞「街頭表演」、「極限運動表演」，以及期間限定的「幻彩詠香江」水上煙火版。

維港水上音樂會 旅發局：首輪門票已換領完畢 (更新) 維港水上音樂會 旅發局：首輪門票已換領完畢 (更新)

【6月26日更新】旅發局早前宣布舉辦「樂聚維港嘉年華」，一連五個周末於灣仔海濱一帶提供免費表演，其中唯一需要持票入場的維港水上音樂會，首八場門票周二（6月27日）早上10時起，可於旅發局電子平台免費領取，先到先得。

旅發局稱水上音樂會不設劃位

旅發局指，水上音樂會逢星期六日每晚舉辦兩場，門票先到先得，不設劃位，會經旅發局的電子平台發放，市民需先申請帳戶，每個帳戶最多可領取兩場不同時間的音樂會，合共四張門票。

旅發局又強調，門票的二維碼只能使用一次及一人使用，不得轉讓或轉售，市民需提早最少30分鐘到場進行安檢；嘉年華內亦會設有街頭表演、極限運動表演及幻彩詠香江水上煙火版等。

旅發局水上音樂會門票領取方法：

市民即日起可於旅發局的「Discover Hong Kong」網站預先登記帳戶，於網站預覽音樂會內容，明天以先到先得方式領取。

  • 登記：每個手機號碼 可登記一個帳戶，通過驗證及填寫個人資料
  • 領取：到水上音樂會頁面，選擇心儀場次，點擊「新增到我的錢包」 領取電子門票，點擊「確定」
  • 入場：以手機登入帳戶，登入「我的錢包」，在已領取門票頁面，點擊「使用門票」，於入場處出示的門票QR CODE。

旅發局網站

網站：電子平台
網站：領取免費門票

旅發局指，水上音樂會逢星期六日每晚舉辦兩場，門票先到先得，不設劃位。(旅發局)

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