維港水上音樂會｜旅發局：首輪門票已換領完畢　第二輪門票7月17日上午10時推出 (更新)

旅發局一連五周末舉辦維港嘉年華，明早10時起可領水上音樂會門票。(旅發局)

同時，市民亦須使用門票後，才可再搶領其他場次的門票。至於未能領取門票的市民，仍可到灣仔海濱欣賞「街頭表演」、「極限運動表演」，以及期間限定的「幻彩詠香江」水上煙火版。

旅發局表示，「維港水上音樂會」的首輪領取免費門票反應熱烈，8場音樂會已換領完畢。旅發局感謝市民熱烈支持，並提醒將於7月17日上午10時，推出第二輪共12場音樂會門票。旅發局提醒已領取門票的市民，在參加音樂會前預早準備門票二維碼，以便更快入場。

【6月26日更新】旅發局早前宣布舉辦「樂聚維港嘉年華」，一連五個周末於灣仔海濱一帶提供免費表演，其中唯一需要持票入場的維港水上音樂會，首八場門票周二（6月27日）早上10時起，可於旅發局電子平台免費領取，先到先得。

旅發局稱水上音樂會不設劃位

旅發局指，水上音樂會逢星期六日每晚舉辦兩場，門票先到先得，不設劃位，會經旅發局的電子平台發放，市民需先申請帳戶，每個帳戶最多可領取兩場不同時間的音樂會，合共四張門票。

旅發局又強調，門票的二維碼只能使用一次及一人使用，不得轉讓或轉售，市民需提早最少30分鐘到場進行安檢；嘉年華內亦會設有街頭表演、極限運動表演及幻彩詠香江水上煙火版等。