維港泳2022｜周日舉行 一文睇清交通安排

「維港渡海泳」於本周日（23日）舉行。今屆維港泳名額維持1,500人，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙嘴星光大道公眾碼頭，全程約1公里。賽事分為「競賽組」和「優悠組」，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。泳手須遵守防疫措施，包括符合「疫苗通行證」「藍碼」要求。
比賽詳情 :
比賽日期：2022年10月23（星期日）
時間：上午7時05分
領取選手包及檢測日期：
2022年10月21日（上午9時至晚上8時）
2022年10月22日（上午9時至中午12時）
地點：觀塘海濱發現號01
運輸署今日提醒市民，為配合比賽，本周六（22日）及周日（23日）灣仔北及尖沙嘴將實施特別交通及運輸安排。
交通及登岸梯級安排
- 10月22日上午9時至10月23日中午12時，灣仔香港會議展覧中心登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將暫停使用。
- 10月23日凌晨12時30分至下午1時，博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外），包括上落客區，將臨時封閉。
公共運輸安排
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水上的士短途航線於10月22日晚上7時20分的班次將不停尖沙咀東，而來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務則分別由10月23日的頭班船起至上午11時及上午11時30分暫停。上述渡輪服務恢復時間將視乎受影響海港範圍實際重開時間而定。
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由10月23日凌晨零時30分至下午1時，過海巴士路線第961號（早上繁忙時間經銅鑼灣往灣仔方向）將由港灣道改經會議道，位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處；新巴路線第H1號將由龍和道改經告士打道，位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面。