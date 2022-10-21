維港泳2022｜周日舉行 一文睇清交通安排

「維港渡海泳」於本周日（23日）舉行。今屆維港泳名額維持1,500人，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙嘴星光大道公眾碼頭，全程約1公里。賽事分為「競賽組」和「優悠組」，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。泳手須遵守防疫措施，包括符合「疫苗通行證」「藍碼」要求。

比賽詳情 :

比賽日期：2022年10月23（星期日）

時間：上午7時05分

領取選手包及檢測日期：

2022年10月21日（上午9時至晚上8時）

2022年10月22日（上午9時至中午12時）

地點：觀塘海濱發現號01

運輸署今日提醒市民，為配合比賽，本周六（22日）及周日（23日）灣仔北及尖沙嘴將實施特別交通及運輸安排。

交通及登岸梯級安排

10 月22日上午9時至10月23日中午12時，灣仔香港會議展覧中心登岸梯級、尖沙咀星光大道登岸梯級及九龍公眾碼頭第1號至4號登岸梯級將暫停使用。

10 月 23 日凌晨 12 時 30 分至下午 1 時，博覽道交界以北的一段博覽道東（金紫荊廣場外） ， 包括上落客區 ， 將臨時封閉。

公共運輸安排