維港泳2022｜超過1200名泳手成功橫渡維港賽道

(14:30更新)新世界維港渡海泳順利完成，最後約有1,203名泳手成功橫渡約1公里維港賽道。主辦單位中國香港遊泳總會會長王敏超表示，新世界維港渡海泳為本港一年一度體壇盛事，為游泳愛好者提供獨一無二暢游維港的機會，感謝不同部門及單位協助，以及新世界發展的支持，成功在疫情下舉行，希望未來可延續這項極具香港特色的活動，讓更多泳手感受維港泳熾熱氣氛，吸引更多外地選手參加，推動本港游泳運動文化。

賽果方面，首批出發的競賽組100名泳手競爭激烈，男子公開組由18歲港隊泳手郭俊希以14分25.6秒首先到達終點，他在即將衝線時一度游錯方向，修正後仍成功首名衝線，他賽後表示心情興奮和緊張，看不清楚終點，幸好昨天有視察環境做功課。女子公開組則由同為港隊代表21歲的黃靖琳以15分11.4秒稅穎而出，她說遊的時候有少許波折和迷茫，一開始落後許多，很多人和擠迫，但憑一直向前衝克服困難。至於特別為「新世界飛魚計劃」年輕學員而設的「飛躍新世界盃」則由年僅15歲的李港飛以19分45.5秒成績奪冠。而今屆最年輕泳手為12歲、約10人因抽筋等不適安排上船，1人送院，經檢查後已經出院。

前港隊游泳代表朱鑑然首次復出參賽，亦是首位新世界維港泳大使參加競賽組，終以17分12.4秒完成賽事。今屆賽事有2位大使，除朱鑑然，另一位是東奧自由泳兩銀得主本港飛魚何詩蓓。

新世界維港渡海泳今早約7時舉行，今年名維持1,500人，選手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游約1公里往尖沙咀星光大道公眾碼頭終點。

為配合賽事舉行，灣仔北及尖沙咀實施特別交通及運輸安排至今午1時，臨時封閉博覽道交界以北的一段博覽道東(金紫荊廣場外)，包括上落客區。過海巴士路線第961號(早上繁忙時間經銅鑼灣往灣仔方向)由港灣道改經會議道，位於博覽道東的終點站會遷往會展站公共運輸交匯處；新巴路線第H1號將由龍和道改經告士打道，位於博覽道東近金紫荊廣場的巴士站則會遷往會議道會展站公共運輸交匯處對面。

賽事分為「競賽組」和「優悠組」，泳手須遵守防疫措施，包括符合「疫苗通行證」「藍碼」要求。有首次參加的泳手表示心情緊張，感天氣適中，希望表演游得較前名次。前香港游泳代表隊泳手朱鑑然表示，目標是挑戰自己，希望可順利完成賽事對自己有交代，並對可參加爺爺曾參加的渡海泳感意義重大。