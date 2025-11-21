維港泳2025｜周六維港舉行　環保署：確保水質符合相關國際比賽嚴格標準

環保署表示，為迎接明日舉行的維港渡海泳，環保署持續加強相關措施，務求賽事在水質優良及環境潔淨下順利舉行，強調一直致力維護及改善維港的水質，透過加強監測、巡查及跨部門協作，確保水質符合相關國際比賽的嚴格標準。
發言人表示，全運會三項鐵人比賽在本月15至16日在中環海濱活動空間及維港順利完成，賽事期間水質優良，沿岸環境優美，全運會鐵人三項賽的水質要求全面達標，充分展現環保署在水質改善及管理方面的成效。
發言人說，維港過去曾因人口和商業活動急劇增加帶來的污水排放而導致水質欠佳，政府2001年進行「淨化海港計劃」，2015年底全面啓用後，維港兩岸的污水均得到妥善處理，海中污染物大幅下降，其中大腸桿菌含量降低逾九成，近年維港的水質指標整體達標率已上升至超逾90%。
荃灣、深水埗及九龍城等地區污染量大減
發言人指出，政府近年持續加強調查維港沿岸各區的污水渠錯駁，並快速修復老化污水渠及糾正污水渠管錯駁。截至去年底，在維港兩岸包括荃灣、深水埗及九龍城等地區有嚴重污染問題的雨水排水口的整體污染量已減少約87%，超越2022年《施政報告》訂立的績效指標。
發言人強調為全力支持全國及國際盛事，包括環保署在內的政府跨部門團隊，早於正式賽事的一年前已展開籌備工作，包括加強維港賽道一帶近岸水域水質監測，並採集海水樣本檢測各項重要水質參數。署方亦運用先進智慧科技及分析最新的天氣數據，詳細模擬預測賽事舉行時賽道的水質及水文狀況，以更有效部署和執行各項截污和水質改善措施。
署方又說，自2022年至今年10月底，在中環和灣仔海濱重點集水區共進行約1700次污水渠錯駁調查，共檢查超過4500個沙井，化驗超過1100個水樣本，及積極利用監測儀器定期於海濱進行氣味監測。環保署又聯同海事處加強監察海面潔淨情況及清理海漂垃圾，過去一年，多次檢測均顯示維港水質全面符合全運會鐵人三項比賽的嚴格水質標準。
發言人強調，環保署會繼續與相關部門緊密合作，推動各項污水基建、污染管制及水質改善措施，持續維護和改善維港水質，讓更多水上活動得以在這片海港及水域安全舉行，為市民帶來更優質的生活環境及休閒體驗。
原文刊登於 香港電台