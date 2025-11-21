維港泳2025｜周六維港舉行　環保署：確保水質符合相關國際比賽嚴格標準

環保署運用先進智慧科技及分析水文和天氣數據，模擬預測賽道的水質及水文狀況。（政府新聞處）

環保署表示，為迎接明日舉行的維港渡海泳，環保署持續加強相關措施，務求賽事在水質優良及環境潔淨下順利舉行，強調一直致力維護及改善維港的水質，透過加強監測、巡查及跨部門協作，確保水質符合相關國際比賽的嚴格標準。

發言人表示，全運會三項鐵人比賽在本月15至16日在中環海濱活動空間及維港順利完成，賽事期間水質優良，沿岸環境優美，全運會鐵人三項賽的水質要求全面達標，充分展現環保署在水質改善及管理方面的成效。

發言人說，維港過去曾因人口和商業活動急劇增加帶來的污水排放而導致水質欠佳，政府2001年進行「淨化海港計劃」，2015年底全面啓用後，維港兩岸的污水均得到妥善處理，海中污染物大幅下降，其中大腸桿菌含量降低逾九成，近年維港的水質指標整體達標率已上升至超逾90%。