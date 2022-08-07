維港海濱長廊今年延長至26公里 東鐵退役列車「烏蠅頭」置灣仔

維港是著名旅遊景點，若市民遊客可以沿岸漫步，相信將成消閑熱點。發展局長甯漢豪表示，期望今年將維港的海濱長廊延長約一公里至26公里，並於2028年全面開通至34公里。她又透露正與港鐵公司商討，，將俗稱「烏蠅頭」的已退役的東鐵綫翻新列車部分車卡在灣仔「水上運動及康樂主題區(第四期)」重置，營造不一樣的「海濱共享空間」。 海濱長廊預計2028年全面開通至34公里 甯漢豪指，為將香港締造為更宜居的城市，繼續推動海濱發展，其中一個主要發展方向是把「海濱共享空間」的開放式管理模式推展到更多海濱用地。而維港兩岸海濱全長約73公里，當中35公里因涉天然海岸線、私人土地或貨櫃碼頭用途等而暫時難以貫通，其餘38公里已劃作海濱長廊用途，其中約25公里現已開通供市民使用。預計2028年將維港的海濱長廊全面開通至34公里。東區走廊下之行人板道在2025年全面完成後，港島北岸的海濱長廊將可由堅尼地城駁通至筲箕灣。

發展局和海濱事務委員會推動海濱發展是採用「先駁通，再優化」及「海濱共享空間」的理念，今年內將落成的重點項目包括位於灣仔區的「活力避風塘主題區」及「水上運動及康樂主題區(第三期) 」，前者將維園道附近的海濱長廊優化，並會引進新的「海岸堤階」，拉近公眾和水體的距離料9月開放；後者將首次引入岸上及海上餐飲設施，並提供更多戶外桌椅、遮陽、洗手間和沖身設施，更全面支援水上及康樂活動，預計於今年底開放。 近會展站旁用地發展成「灣仔海濱活動空間」 東鐵綫過海段5月落成及通車，甯漢豪透露，前身為沙中綫工程的部分工地將發展成「水上運動及康樂主題區(第四期)」。發展局正與港鐵公司商討，透過「退役列車保‧傳先導計劃」，將俗稱「烏蠅頭」的已退役的東鐵綫翻新列車部分車卡在海濱重置，預計明年底至2024年初完成。她希望可以透過可持續發展的概念，除公開展覽列車外，更為列車重新注入活力，營造不一樣的「海濱共享空間」。至於鄰近會展站旁的前沙中綫工地，發展局將以短期租約形式將用地發展成「灣仔海濱活動空間」，配合灣仔已開放的海濱場地，舉辦不同類型的活動。 2020年推首個海濱共享空間項目 「海濱共享空間」在2020年於堅尼地城卑路乍灣海濱長廊率先試行，其後再展到另外四個場地，包括毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、炮台山「東岸公園主題區」的防波堤，以及荃灣海濱長廊。