維港渡海泳約2860人參加　12歲泳手讚氣氛不錯 (多相)

維港渡海泳今日(12日)舉行，吸引逾4,000名泳手報名參與，最終有約2,860名健兒落水，比去年疫情下的1,500人多，其間有26人身體不適中途上水、1名男子因頭暈送院，情況穩定。大會表示，會逐步增加參與人數，視乎場地配套及政府安排，明年或有5,000個名額，最終希望參與人數達1萬人。 不少參加者表示，今年水質變好但水流較急，且逆水流導致要花更多氣力。有首次參加的12歲泳手表示，能完成人生首次渡海泳而感到非常高興，感天氣適中，希望表演游得較前名次；亦有港隊成員感冒初癒參戰。

早上7時半起陸續出發 今年維港泳賽事分為「國際組」、「公開組」、「男子個人賽事」及「女子個人賽事」，起步典禮由政務司司長陳國基主持，泳手早上7時半起陸續分組由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游泳約1公里往尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，首名參賽者在7時45分抵達對岸。 「優悠組」參加者之一、12歲的Adien首次參與渡海泳，他直言，平時主要在泳池游泳，今次希望挑戰自己，認為整體氣氛不錯。另外一名13歲「優悠組」泳手嘉嘉亦是首次參與，她指水流比想像中急，且逆水流導致她非常辛苦，又笑言賽道比想像中長，「遊到中間，人又冇救生艇又遠，有啲恐怖」， 但她仍為自己完成人生首次渡海泳而感高興，來年會再參加。

大病初癒游泳港隊 讚比世錦賽熱鬧 港隊游泳代表冼展霆亦參與了優悠組，他表示前兩日患上重感冒後大病初癒，今早服藥後亦好一點，直言「游緊嗰陣忍唔住咳咗兩下」，一直游都很辛苦，1,000米距離猶如「加碼」成1萬米。冼展霆又稱，今次表現超出預期，且現場氣氛好好熱鬧，「世錦賽都是60多人一起出發，剛才好多人，好熱鬧。」 今屆賽事容許大灣區選手到場參與，來自江蘇的許先生表示，現場氣氛熱鬧，而維港水質亦有改善，「2018年時海上有少量垃圾，水有汽油味，但今年只見些許海草。」他又提到，早上等待下水時下起微雨，令他擔心天氣欠佳，幸好正式落水時已出太陽，海水溫度非常合適游泳。他續說，維港是最合適舉辦渡海活動的地方，因為它有著濃厚歷史，且四周環境優美和具現代感，沒有任何地方能夠做到這一點。