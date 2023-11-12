維港渡海泳逾4000人參加　12歲泳手讚氣氛不錯 (多相)

維港渡海泳今日(12日)舉行，吸引逾4,000名泳手參與，比去年疫情下的1,500人多。不少參加者表示，今年水質變好惟水流較急，且逆水流導致要花更多氣力。有首次參加的12歲泳手表示，能完成人生首次渡海泳而感到非常高興，感天氣適中，希望表演游得較前名次；亦有港隊成員感冒初癒參戰。

早上7時半起陸續出發 今年維港泳賽事分為「國際組」、「公開組」、「男子個人賽事」及「女子個人賽事」，起步典禮由政務司司長陳國基主持，泳手早上7時半起陸續分組由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游泳約1公里往尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，首名參賽者在7時45分抵達對岸。 「優悠組」參加者之一、12歲的Adien首次參與渡海泳，他直言，平時主要在泳池游泳，今次希望挑戰自己，認為整體氣氛不錯。另外一名13歲「優悠組」泳手嘉嘉亦是首次參與，她指水流比想像中急，且逆水流導致她非常辛苦，又笑言賽道比想像中長，「遊到中間，人又冇救生艇又遠，有啲恐怖」， 但她仍為自己完成人生首次渡海泳而感高興，來年會再參加。