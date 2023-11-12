維港渡海泳逾4000人參加　12歲泳手讚氣氛不錯 (多相)

維港渡海泳今日(12日)舉行，吸引逾4,000名泳手參與，比去年疫情下的1,500人多。不少參加者表示，今年水質變好惟水流較急，且逆水流導致要花更多氣力。有首次參加的12歲泳手表示，能完成人生首次渡海泳而感到非常高興，感天氣適中，希望表演游得較前名次；亦有港隊成員感冒初癒參戰。
早上7時半起陸續出發
今年維港泳賽事分為「國際組」、「公開組」、「男子個人賽事」及「女子個人賽事」，起步典禮由政務司司長陳國基主持，泳手早上7時半起陸續分組由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游泳約1公里往尖沙咀星光大道公眾碼頭終點，首名參賽者在7時45分抵達對岸。
「優悠組」參加者之一、12歲的Adien首次參與渡海泳，他直言，平時主要在泳池游泳，今次希望挑戰自己，認為整體氣氛不錯。另外一名13歲「優悠組」泳手嘉嘉亦是首次參與，她指水流比想像中急，且逆水流導致她非常辛苦，又笑言賽道比想像中長，「遊到中間，人又冇救生艇又遠，有啲恐怖」， 但她仍為自己完成人生首次渡海泳而感高興，來年會再參加。
大病初癒游泳港隊 讚比世錦賽熱鬧
港隊游泳代表冼展霆亦參與了優悠組，他表示前兩日患上重感冒後大病初癒，今早服藥後亦好一點，直言「游緊嗰陣忍唔住咳咗兩下」，一直游都很辛苦，1,000米距離猶如「加碼」成1萬米。冼展霆又稱，今次表現超出預期，且現場氣氛好好熱鬧，「世錦賽都是60多人一起出發，剛才好多人，好熱鬧。」
今屆賽事容許大灣區選手到場參與，來自江蘇的許先生表示，現場氣氛熱鬧，而維港水質亦有改善，「2018年時海上有少量垃圾，水有汽油味，但今年只見些許海草。」他又提到，早上等待下水時下起微雨，令他擔心天氣欠佳，幸好正式落水時已出太陽，海水溫度非常合適游泳。他續說，維港是最合適舉辦渡海活動的地方，因為它有著濃厚歷史，且四周環境優美和具現代感，沒有任何地方能夠做到這一點。
另外，主辦單位於星光大道終點區旁邊水域舉辦一日限定的全港首個海上遊樂場，在兩艘大型船隻上搭建彈床、鞦韆、滾輪、水泡池、維港泳標誌「巨型浮波」，以及長達10米的「巨型飛天泳手」遊樂打卡設施。海上遊樂場只供成功登記人士參與，現場不設即時預約或排隊後補名額安排。