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2024-12-09 17:54:14

維港除夕煙花匯演以「幸福樂章」為主題　最新煙花特效邁向2025

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灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至最高。（模擬圖片）

灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至最高。（模擬圖片）

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香港旅遊發展局將延續除夕夜傳統，於31日舉辦最大型跨年倒數盛事。維港煙花匯演將長達12分鐘，與全港市民及各地旅客一同慶祝，邁向2025年新篇章。

煙花闊1,300米 共8個最佳觀賞位置

除夕跨年倒數煙花闊度長達1,300米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，共有8個建議最佳觀賞位置，身處維港兩岸多個地方的市民都可欣賞。5艘躉船及16艘浮船，將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。結合3座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的構圖，為觀眾帶來視覺與聽覺交融的感官盛宴。

8個煙花觀賞位置

8個煙花觀賞位置

大自然元素傳遞對美好生活祝願

煙花繼續由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳先生親自參與設計。透過演繹大自然的不同形態，包括大樹、瀑布及雲，貫穿煙花匯演主題「幸福樂章」，傳遞對美好生活的祝願。

「七彩雲」、「繁花盛放」特效首登場

是次匯演特別呈獻矚目煙花特效，包括首次在香港展示、揉合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩雲」，帶來獨特的夜間觀賞體驗。另一大亮點是「繁花盛放」，採用特別調配的顏色，將5層煙花同一時間在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好完滿家園。

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煙花特效「繁花盛放」以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花，象徵美好家園。（模擬圖片）

煙花特效「繁花盛放」以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花，象徵美好家園。（模擬圖片）

「許願流星」、巨型倒數時鐘

除了煙花匯演外，三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、康、常樂及富足，歡迎一同許下新年願望。此外，會展中心外牆設有巨型倒數時鐘再次出現，讓大家一同倒數至午夜12時。

匯演同時將透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台全程直播，亦將通過衛星向全球轉播，與海外群眾一同慶祝新年，展示香港的獨特魅力。

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