網上及電話騙案今年首9個月涉44.5億，WhatsApp騎劫騙案急增。

近年網上及電話騙案數目不斷上升，其中透過即時通訊應用程式及騎劫他人帳户行騙的案件近月更急劇增加。立法會議員梁毓偉就騙案事件於立法會提問。保安局局長鄧炳強書面回覆指，經諮詢商務及經濟發展局及警方後取得數據，網上及電話騙案今年首9個月涉44.5億，當中涉及即時通訊軟件如Whatsapp等帳戶騎劫案件宗數更急增。

當中，網上騙案今年首九個月涉及的損失金額約37.52億，較去年全年約30.78億高，其中以「網上求職」及「投資騙案」的損失更高達28.29億元，較去年全年幾乎多一倍；電話騙案方面，今年首九個月涉及的損失金額約705萬元，逾七成遭「假冒官員」騙取金額。今年首九個月錄得的網上及電話騙案案件宗數達23,603宗，其中網上騙案約21,097宗；電話騙案約2,506宗。

而涉及包括即時通訊軟件帳戶騎劫的網上戶口盜用類別案件宗數，更由去年全年168宗，暴升8倍至今年首九個月的1,553宗，損失款預逾4,100萬，當中2,800萬元損失正涉及即時通訊軟件帳戶被騎劫。

鄧炳強：電訊商成功攔截逾5千個涉及詐騙網頁連結

鄧炳強表示，通訊辦、警方及主要電訊商於去年9月初已成立專責工作小組，打擊透過電訊網絡傳送的詐騙訊息，至今促使電訊商成功攔截超過5,300個涉及詐騙案的網頁連結。

鄧炳強稱，警方留意到涉及即時通訊軟件（例如WhatsApp）帳戶騎劫騙案數字飆升，亦隨即通報電訊商攔截相關網頁，亦已向相關的網頁搜尋器及海外有關當局提出移除虛假WhatsApp網頁廣告的要求；亦不斷宣傳提高市民大眾的防騙意識。鄧炳強重申，政府會繼續密切留意詐騙案的趨勢，不時檢視打擊騙案的措施及策略，以加強對市民的保障。